Букет за 536 тысяч гривен в Киеве: кто купил и кому подарили (ФОТО)
НОВОСТИ

Букет за 536 тысяч гривен в Киеве: кто купил и кому подарили (ФОТО)

В Киеве подарили букет из роз за 536 тысяч гривен. Стало известно, кто заказал композицию и кому.

23 сентября 2025, 10:55
Автор:
avatar

Slava Kot

В Киеве большой резонанс вызвал букет в виде огромного медведя из красных роз стоимостью 536 000 гривен. Пока одни в сети пытались узнать, кому подарили букет, другие искали, кто был заказчиком. Теперь стало известно, что букет за полмиллиона гривен в Киеве подарили основательнице бренда женской одежды DaLee. Это сделали ее сотрудники.

Букет за 536 тысяч гривен в Киеве: кто купил и кому подарили (ФОТО)

В Киеве купили букет за полмиллиона гривен. Фото из открытых источников

Как выяснилось, букет в Киеве за 536 тысяч гривен купили не анонимные меценаты, а работники бренда DaLee для своей основательницы. Они опубликовали заявление в Instagram, где объяснили свой поступок.

"Наш медведь из красных роз – это не подарок, а наш собственный символ. Мы заказали крупнейшего в Украине медведя из цветов, потому что именно он олицетворяет идею масштаба нашего бренда... Для нас это не о цене, а об идее", – говорится в обращении.

Также в компании добавили, что даже во время войны важно "позволить себе немного радости, креатива и масштаба" и создавать проекты мирового уровня.

Дискуссия вокруг цветочного медведя за полмиллиона гривен разгорелась после того, как флористка Анастасия Скальницкая опубликовала кадры с гигантской композицией. Многие пользователи соцсетей подвергли сомнению целесообразность таких расходов во время полномасштабной войны. Среди комментариев было мнение, что вместо букета можно было приобрести несколько тепловизоров, дронов и бронежилетов на фронт.

Фотографии букета за 536 тысяч гривен можно просмотреть ниже:

Букет за 536 тысяч гривен в Киеве: кто купил и кому подарили (ФОТО) - фото 2

В Киеве купили букет за 536 тысяч гривен

Букет за 536 тысяч гривен в Киеве: кто купил и кому подарили (ФОТО) - фото 3

В Киеве купили букет за полмиллиона гривен

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие цветы не стоит дарить женщинам в букетах.

Также "Комментарии" писали, что в Киеве предлагают купить букет цветов за 430 000 гривен.



