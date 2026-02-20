logo_ukra

Київ «Харків'яни мають право кепкувати»: нардепка Безугла опублікувала фото на фоні величезного кучугуру в Києві
«Харків'яни мають право кепкувати»: нардепка Безугла опублікувала фото на фоні величезного кучугуру в Києві

Сніговий колапс у столиці: «Київ. Ганьба і хаос», — Мар’яна Безугла обурена роботою комунальників

20 лютого 2026, 00:48
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народна депутатка Мар’яна Безугла різко висловилася щодо ситуації з прибиранням снігу в столиці. На своїй сторінці вона оприлюднила фотографію, зроблену в Києві, на якій позує на фоні величезного снігового намету, що заблокував частину пішохідної зони чи узбіччя.

«Харків'яни мають право кепкувати»: нардепка Безугла опублікувала фото на фоні величезного кучугуру в Києві

«Харків'яни мають право кепкувати»: нардепка Безугла опублікувала фото на фоні величезного кучугуру в Києві

Депутатка порівняла ситуацію в Києві з іншими містами, зазначивши, що мешканці Харкова, який відомий своєю оперативною роботою комунальних служб навіть у складних умовах, мають підстави для іронії.

"Київ. Харків'яни мають право кепкувати", — підписала світлину народна обраниця.

Безугла не стримувала емоцій, оцінюючи якість управління міським господарством під час негоди. На її думку, нинішній стан доріг та тротуарів свідчить про системні проблеми в управлінні столицею.

"Ганьба і хаос в столиці", — резюмувала Мар’яна Безугла у своєму дописі.

Користувачі соцмереж у коментарях розділилися: одні підтримали критику на адресу міської влади, інші ж звернули увагу на аномальну кількість опадів, з якими доводиться боротися комунальним службам міста.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що харківські комунальники продовжують демонструвати високий стандарт роботи навіть у складних погодних умовах. 8 лютого мережею поширилося відео, на якому працівники не просто борються з ожеледдю, а й "ретельно вичищають скло зупинок транспорту спеціальними щітками".

За інформацією Харківської міської ради, протиожеледні заходи наразі охопили всі райони мегаполіса. Особлива увага приділяється безпеці пішоходів та пасажирів.

"Першочергова увага приділяється підходам до будинків, зупинок громадського транспорту, соціально важливих об'єктів та адміністративних будівель", — повідомляють у міськраді.



