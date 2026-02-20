Народный депутат Марьяна Безуглая резко высказалась о ситуации с уборкой снега в столице. На своей странице она обнародовала фотографию, сделанную в Киеве, на которой позирует на фоне огромного снежного сугроба, заблокировавшего часть пешеходной зоны или обочины.

«Харьковчане имеют право насмехаться»: нардепка Безуглая опубликовала фото на фоне огромного сугроба в Киеве

Депутат сравнила ситуацию в Киеве с другими городами, отметив, что жители Харькова, который известен своей оперативной работой коммунальных служб даже в сложных условиях, имеют основания для иронии.

"Киев. Харьковчане имеют право насмехаться", — подписала фотографию народная избранница.

Безуглая не сдерживала эмоций, оценивая качество управления городским хозяйством во время непогоды. По ее мнению, нынешнее состояние дорог и тротуаров свидетельствует о системных проблемах в управлении столицей.

"Позор и хаос в столице", — резюмировала Марьяна Безуглая в своем сообщении.

Пользователи соцсетей в комментариях разделились: одни поддержали критику в адрес городских властей, другие обратили внимание на аномальное количество осадков, с которыми приходится бороться коммунальным службам города.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что харьковские коммунальщики продолжают демонстрировать высокий стандарт работы даже в сложных погодных условиях. 8 февраля по сети распространилось видео, на котором работники не просто борются с гололедом, но и "тщательно вычищают стекло остановок транспорта специальными щетками".

По информации Харьковского городского совета, противогололедные меры охватили все районы мегаполиса. Особое внимание уделяется безопасности пешеходов и пассажиров.

"Первоочередное внимание уделяется подходам к домам, остановкам общественного транспорта, социально важным объектам и административным зданиям", — сообщают в горсовете.