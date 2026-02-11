logo_ukra

Гучний вибух у Києві без тривоги: поліція повідомила, що стало причиною
commentss НОВИНИ Всі новини

Гучний вибух у Києві без тривоги: поліція повідомила, що стало причиною

Вибух автомобіля у Голосіївському районі: столична поліція з’ясовує всі обставини події

11 лютого 2026, 22:49
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні ввечері у Голосіївському районі столиці сталася надзвичайна ситуація — вибухнув автомобіль. Наразі правоохоронці встановлюють причини інциденту.

Гучний вибух у Києві без тривоги: поліція повідомила, що стало причиною

Гучний вибух у Києві без тривоги: поліція повідомила, що стало причиною. Фото ілюстративне

Як повідомили в поліції Києва, на місці події вже розгорнуто роботу екстрених служб:

"На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші служби".

На цей момент правоохоронці збирають дані про можливі наслідки вибуху для людей:

"Інформація щодо потерпілих встановлюється".

Паралельно з цим мешканці Києва повідомляють у моніторингових пабліках, що чули потужний звук вибуху на лівому березі міста. Зазначається, що повітряну тривогу в столиці на момент інциденту оголошено не було.

Офіційні версії причин вибуху автомобіля та дані про постраждалих будуть оприлюднені за результатами роботи експертів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ввечері у Харкові пролунала серія гучних вибухів. За попередньою інформацією, місто перебувало під обстрілом балістичними ракетами, які ворог запускав з північно-східного напрямку.

Очевидці повідомляють про щонайменше кілька потужних "прильотів". Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.                              

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА о 20:37 повідомив: "Харківщина під ворожою атакою. Вибухи пролунали за межами міста. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Детальна інформація зʼясовується. Загроза з повітря зберігається. Бережіть себе!"                                                 



