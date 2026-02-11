Рубрики
Сегодня вечером в Голосеевском районе столицы произошла чрезвычайная ситуация — взорвался автомобиль. В настоящее время правоохранители устанавливают причины инцидента.
Громкий взрыв в Киеве без тревоги: полиция сообщила, что стало причиной. Фото иллюстративное
Как сообщили в полиции Киева, на месте происшествия уже развернута работа экстренных служб:
"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы".
В настоящее время правоохранители собирают данные о возможных последствиях взрыва для людей:
"Информация о пострадавших устанавливается".
Параллельно этим жители Киева сообщают в мониторинговых пабликах, что слышали мощный звук взрыва на левом берегу города. Отмечается, что воздушная тревога в столице на момент инцидента объявлена не была.
Официальные версии причин взрыва автомобиля и данные пострадавших будут обнародованы по результатам работы экспертов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером в Харькове прозвучала серия громких взрывов. По предварительной информации, город находился под обстрелом баллистических ракет, которые враг запускал с северо-восточного направления.
Очевидцы сообщают о по меньшей мере несколько мощных "прилетах". Воздушные силы ВСУ заранее предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА в 20:37 сообщил: "Харьковщина под вражеской атакой. Взрывы раздались за пределами города. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Подробная информация выясняется. Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя!"