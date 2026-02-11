logo

Громкий взрыв в Киеве без тревоги: полиция сообщила, что стало причиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Громкий взрыв в Киеве без тревоги: полиция сообщила, что стало причиной

Взрыв автомобиля в Голосеевском районе: столичная полиция выясняет все обстоятельства происшествия

11 февраля 2026, 22:49
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня вечером в Голосеевском районе столицы произошла чрезвычайная ситуация — взорвался автомобиль. В настоящее время правоохранители устанавливают причины инцидента.

Как сообщили в полиции Киева, на месте происшествия уже развернута работа экстренных служб:

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы".

В настоящее время правоохранители собирают данные о возможных последствиях взрыва для людей:

"Информация о пострадавших устанавливается".

Параллельно этим жители Киева сообщают в мониторинговых пабликах, что слышали мощный звук взрыва на левом берегу города. Отмечается, что воздушная тревога в столице на момент инцидента объявлена не была.

Официальные версии причин взрыва автомобиля и данные пострадавших будут обнародованы по результатам работы экспертов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером в Харькове прозвучала серия громких взрывов. По предварительной информации, город находился под обстрелом баллистических ракет, которые враг запускал с северо-восточного направления.

Очевидцы сообщают о по меньшей мере несколько мощных "прилетах". Воздушные силы ВСУ заранее предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА в 20:37 сообщил: "Харьковщина под вражеской атакой. Взрывы раздались за пределами города. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Подробная информация выясняется. Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя!"



