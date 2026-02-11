Вибухи у Харкові: балістичні ракети атакують місто (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Рубрики
Недилько Ксения
Прямо зараз у Харкові пролунала серія гучних вибухів. За попередньою інформацією, місто перебуває під обстрілом балістичними ракетами, які ворог запускає з північно-східного напрямку.
Вибухи у Харкові: балістичні ракети атакують місто
Очевидці повідомляють про щонайменше кілька потужних "прильотів". У місті та області триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
"У Харкові лунають вибухи. Прохання до всіх бути обережними та залишатися в безпечних місцях", — традиційно звертаються до містян у моніторингових каналах.
Офіційна інформація щодо місць влучань, руйнувань чи можливих постраждалих наразі відсутня. Міська рада та ОВА збирають дані про ситуацію.
Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА о 20:37: "Харківщина під ворожою атакою. Вибухи пролунали за межами міста. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Детальна інформація зʼясовується. Загроза з повітря зберігається. Бережіть себе!"
Інформація оновлюється.