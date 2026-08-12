Вибухи в Києві та області після атаки дронів: перші деталі про удар по Броварах

У Києві та Київській області вранці оголосили повітряну тривогу через атаку російських безпілотників. У столиці та передмісті пролунали вибухи. Попередньо, частина дронів рухалася до Київщини з кількох напрямків.

Атака дронів на Київ. Фото ілюстративне

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 9:34. Київська міська військова адміністрація закликала мешканців столиці негайно перейти до укриттів і залишатися там до відбою.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", – повідомили в КМВА.

Невдовзі у столиці почали чути вибухи. Повітряні Сили попереджали про групи ударних безпілотників, які рухалися з боку Чернігівської та Черкаської областей у напрямку Київщини.

Гучно було також у передмісті столиці. Зокрема, вибухи чули у Броварах. Після серії вибухів у місті виникла пожежа, над районом піднявся стовп диму. Інформація про причини займання та можливі пошкодження уточнюється.

За даними моніторингових ресурсів, близько 10:30 кілька безпілотників продовжували рух у районі Київської області. Частина цілей прямувала в бік Броварів, ще одна у напрямку Борисполя, а інша могла рухатися через район Обухова та Українки. Попередньо йдеться також про використання реактивних БпЛА, які здатні рухатися значно швидше за традиційні ударні дрони.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв про удар по Києву в ніч на 11 серпня. Балістика влучила по території дитячої лікарні. На місці утворилися 2 воронки, пошкоджено скління будівлі та газова труба.