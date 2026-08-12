Вибухи в Києві та області після атаки дронів: перші деталі про удар по Броварах

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Slava Kot
У Києві та Київській області вранці оголосили повітряну тривогу через атаку російських безпілотників. У столиці та передмісті пролунали вибухи. Попередньо, частина дронів рухалася до Київщини з кількох напрямків.
Атака дронів на Київ. Фото ілюстративне
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 9:34. Київська міська військова адміністрація закликала мешканців столиці негайно перейти до укриттів і залишатися там до відбою.
Невдовзі у столиці почали чути вибухи. Повітряні Сили попереджали про групи ударних безпілотників, які рухалися з боку Чернігівської та Черкаської областей у напрямку Київщини.
Гучно було також у передмісті столиці. Зокрема, вибухи чули у Броварах. Після серії вибухів у місті виникла пожежа, над районом піднявся стовп диму. Інформація про причини займання та можливі пошкодження уточнюється.
За даними моніторингових ресурсів, близько 10:30 кілька безпілотників продовжували рух у районі Київської області. Частина цілей прямувала в бік Броварів, ще одна у напрямку Борисполя, а інша могла рухатися через район Обухова та Українки. Попередньо йдеться також про використання реактивних БпЛА, які здатні рухатися значно швидше за традиційні ударні дрони.