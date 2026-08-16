Россия нанесла баллистический удар по Киеву: горит рынок на Оболони, ранены (ОБНОВЛЕНО)

В ночь на 16 августа Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Из-за атаки в столице произошли пожары в Оболонском и Голосеевском районах, повреждены нежилые здания. По предварительным данным, пострадали два человека.

Взрывы в Киеве. Фото: ГСЧС

Воздушную тревогу в столице объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения. Впоследствии в Киеве услышали звуки взрывов. О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего от атаки пострадал Оболонский район. По данным ГСЧС, там на территории одного из рынков возник масштабный пожар. Спасатели работали на месте возгорания, где также зафиксировали двоих пострадавших.

Кроме того, обломки рухнули на территории нежилой застройки по двум адресам. В одном из мест загорелось несколько автомобилей. Еще по одному адресу обломки попали в нежилое здание. В другой локации взрывная волна повлекла за собой незначительное разрушение здания, однако пожара там не возникло.

Спасательная служба обнародовала фото с мест попаданий — на кадрах видна работа пожарных и спасателей на территории рынка в Оболонском районе, где произошел масштабный пожар.

Взрывы в Киеве. Фото: ГСЧС

Последствия атаки РФ в Киев. Фото: ГСЧС

Пожар также произошел в Голосеевском районе, там загорелось нежилое помещение. Спасателям удалось локализовать возгорание.

Экстренные службы продолжили работу на местах, ликвидируя последствия российской атаки. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

В КМВА обновили информацию о пострадавших.

"По состоянию на 07:20 известно о трех пострадавших от ночной вражеской атаки", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в Киеве и области из-за российской атаки дронов. В Броварах возник пожар.