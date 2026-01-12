Установлено, что сегодня утром ученик 9 класса во время пребывания в киевском учебном заведении в уборной надел заранее подготовленную маску и каску, после чего забежал в помещение класса и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника. Об этом сообщает полиция Киева.

"Гитлер капут" и покушение на убийство: полиция сообщила детали нападения в столичной школе

Предварительно у несовершеннолетнего диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Оба пострадавших госпитализированы, устанавливается степень тяжести нанесенных им телесных повреждений.

После совершенного 14-летний нападающий закрылся в туалете и ножом причинил себе ранение руки и живота. В настоящее время несовершеннолетний находится в больничном учреждении, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь.

По указанному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины — покушение на убийство двух и более человек.

"В рамках досудебного расследования будет установлен мотив совершения преступления. Кроме того, во время следственных действий в телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили переписку с предположительно вражескими спецслужбами. В настоящее время продолжаются следственные действия", – отмечают в полиции.

В СМИ появилось возможное фото ученика, напавшего с ножом в школе Киева. Фотографию обнародовало "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники. В то же время, официального подтверждения пока нет, но на фото, предоставленных полицией, тоже прослеживаются похожие каска и фрагменты футболки с соответствующей надписью "Hitler Kaput".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в 8:45 в школе Оболонского района Киева произошло нападение на несовершеннолетнего парня и учительницу со стороны школьника, который пришел в учебное заведение с ножом. В КГГА прокомментировали инцидент.