У Києві хлопець напав на однокласника та вчительку з ножем

В Облонському районі Києва, сьогодні зранку трапився трагічний інцидент. 15-річний хлопець напав на однокласника та вчительку з ножем. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Києва.

"Потерпілим надається медична допомога. Нападника затримано, поліція працює на місці події. Додаткова інформація згодом", – пишуть у поліції.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в етері КИЇВ24, хлопець завдав поранення не лише вчительці та однокласнику, але й причинив собі шкоди.

"Так, дійсно, трапився такий інцидент в Оболонському районі, о 8:45, майже на початку навчального процесу. Це хлопчик 2011 року. Дякую поліції, дуже швидко відреагували.

Зараз займаються, він завдав пошкодження учительці, однокласнику і найгірше, що собі. Зараз працюють медики і більш детальна інформація буде згодом.

Дуже миттєво відреагувала і поліція, і зараз всі служби там на місці. Соціальні служби зараз працюють тим, щоб розуміти мотиви, причини такого вчинку. Що трапилося і чому так відбулося. І ми зараз будемо більш детально розуміти всі фахівці там на місці. І голова району Кирил Офесик вже доповів цю ситуацію. Ще о 8:45, одразу, як тільки це трапилось.

Ми тримаємо руку на пульсі, дуже неприємний інцидент. Працюємо з соціальними службами над тим, щоб виявляти такі настрої серед дітей.

Це дуже неприємно і так не має бути. Ми дорослі повинні дбати про ментальне здоров'я, фізичне здоров'я і безпеку наших дітей", – наголосив Мондриївський.

