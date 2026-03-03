Фінансова блокада столиці? Кличко розкритикував уряд за відмову підтримати план стійкості Києва

Відносини між столичною владою та центральним урядом знову загострилися після засідання РНБО. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Кабінет Міністрів залишив столицю без фінансової підтримки, необхідної для реалізації плану стійкості міста в умовах енергетичної кризи.

Київ. Фото з відкритих джерел

За словами мера, місто вчасно підготувало та подало відповідні пропозиції до профільного міністерства, залучивши до розробки провідних фахівців енергетичної галузі. Проте державна підтримка, на яку розраховував Київ, була заблокована.

"На жаль, сьогодні нам дали зрозуміти, що наразі Києву не допомагатимуть. Бо в загальний бюджет допомоги країни містам у втіленні планів стійкості уряд Київ не включив", — зазначив Віталій Кличко у своєму дописі.

Очільник столиці наголосив, що комплексний план стабільної життєдіяльності міста неможливо реалізувати самотужки. Він прямо заявив, що ініціатива "потребує участі і допомоги держави. І фінансової, і законодавчої, і залучення урядових структур". Через відсутність державного фінансування міська влада наразі змушена оперативно коригувати свої стратегії.

Окреме обурення у Кличка викликала вибірковість бюрократичних процедур. Він зауважив, що в інших населених пунктах плани підписують керівники військових адміністрацій, тоді як у Києві цей обов’язок намагаються перекласти на мера та міську раду.

"Тобто до Києва — "особливе" ставлення. Знову не обходиться без політики", — підсумував міський голова.

Наразі київська влада шукає альтернативні шляхи для втілення заходів безпеки, щоб забезпечити функціонування критичної інфраструктури без очікуваних державних коштів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання персональної відповідальності мера столиці та Київської міської державної адміністрації за стан підготовки міста до зимового періоду. Під час спілкування з пресою Глава держави наголосив, що очікує від керівництва Києва конкретних дій, а не запізнілих рішень.