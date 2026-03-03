Финансовая блокада столицы? Кличко раскритиковал правительство за отказ поддержать план устойчивости Киева

Отношения между столичными властями и центральным правительством снова обострились после заседания СНБО. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Кабинет Министров покинул столицу без финансовой поддержки, необходимой для реализации плана устойчивости города в условиях энергетического кризиса.

По словам мэра, город вовремя подготовил и предоставил соответствующие предложения в профильное министерство, привлекая к разработке ведущих специалистов энергетической отрасли. Однако государственная поддержка, на которую рассчитывал Киев, была заблокирована.

"К сожалению, сегодня нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать. Потому что в общий бюджет помощи страны городам в реализации планов устойчивости правительство Киев не включило", — отметил Виталий Кличко в своем сообщении.

Глава столицы подчеркнул, что комплексный план стабильной жизнедеятельности города невозможно реализовать своими силами. Он прямо заявил, что инициатива "нуждается в участии и помощи государства. И финансовой, и законодательной, и привлечения правительственных структур". Из-за отсутствия государственного финансирования городские власти вынуждены оперативно корректировать свои стратегии.

Отдельное возмущение у Кличко вызвало избирательность бюрократических процедур. Он отметил, что в других населенных пунктах планы подписывают руководители военных администраций, тогда как в Киеве эта обязанность пытается переложить на мэра и городской совет.

"То есть к Киеву – "особое" отношение. Снова не обходится без политики", — подытожил городской голова.

В настоящее время киевские власти ищут альтернативные пути для осуществления мер безопасности, чтобы обеспечить функционирование критической инфраструктуры без ожидаемых государственных средств.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопросы персональной ответственности мэра столицы и Киевской городской государственной администрации за состояние подготовки города к зимнему периоду. Во время общения с прессой Глава государства подчеркнул, что ожидает от руководства Киева конкретных действий, а не запоздалых решений.