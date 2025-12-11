Экс-заместитель Кличко получил подозрение за “туалетные схемы”: "Комментарии" узнали, о ком идет речь (ФОТО)

В Киеве продолжается операция "Чистый город" по выявлению коррупционных схем в земельной и бюджетной сфере столицы, в рамках которой было сообщено о новых подозрениях. Портал "Комментарии" из собственных источников узнал, что о подозрении было сообщено бывшему заместителю председателя КГГА Александру Спасибко.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

В НАБУ отметили, что о подозрении также сообщили сообщнику экс-заместителя Кличко.

Следствие установило, что они пытались присвоить два земельных участка в столице с использованием так называемой "туалетной схемы".

"Речь идет о событиях 2023-2024 годов. Тогда подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц "здания", которые якобы были возведены на этих участках еще в начале 90-х", — говорится в сообщении.

Эти "объекты", как пояснили в НАБУ, затем приобрели подконтрольные общества, которые обратились в Киевский городской совет с заявлениями о формировании земельных участков для обслуживания "зданий" и передаче этих участков в их пользование.

В НАБУ отметили, подозреваемые, чтобы закрепить право на землю, совместно с депутатом Киевского городского совета, главой земельной комиссии, организовали строительство на нем примитивных сооружений, так называемых "туалетов", изготовление технических паспортов и регистрацию права собственности на них.

"Кроме того, по данным следствия, участники коррупционной схемы выплачивали деньги представителям правоохранительных и контролирующих органов, чтобы те закрыли глаза на самовольное строительство", — отметили в НАБУ.

Сумма потенциального ущерба территориальному обществу Киева, по подсчетам следователей, составляет более 19,5 млн грн.

Справка: Александр Спасибко занимал должность заместителя председателя КГГА с 28 января 2016 года по 4 декабря 2019 года. Уволен распоряжением главы КГГА от 4 декабря 2019 года № 1005 с согласия сторон (п.1. ст. 39 КЗоТ).

