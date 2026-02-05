У Києві співробітники міграційної та Оболонської поліції задокументували злочинну діяльність 38-річного місцевого підприємця. Чоловік, який має власну малолітню дитину, підозрюється у вчиненні дій сексуального характеру щодо трьох дівчат віком 12 та 15 років.

До 8 років тюрми: столичному бізнесмену повідомлено про підозру в розбещенні дітей

Як повідомили правоохоронці, фігурант знайомився з потерпілими на вулиці, обираючи тих, хто був "позбавлений батьківської уваги". Увійшовши в довіру, він вчиняв розпусні дії в автомобілі або на орендованій квартирі. "Зловмисник, користуючись вразливими станом дітей, вчиняв щодо них дії сексуального характеру, а натомість купував їм одяг, смартфон та давав гроші на "кишенькові" витрати", — зазначають у поліції.

Під час обшуків у квартирі та авто затриманого вилучено ноутбуки та телефони. Слідчі Оболонської прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 155 Кримінального кодексу України. "Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі", а на даний момент правоохоронці "перевіряють причетність затриманого до аналогічних злочинів на території столиці".

