До 8 років тюрми: столичному бізнесмену повідомлено про підозру в розбещенні дітей
До 8 років тюрми: столичному бізнесмену повідомлено про підозру в розбещенні дітей

«Підшукував дітей без батьківської уваги»: поліція Києва викрила серійного розбещувача

5 лютого 2026, 16:40
Автор:
Недилько Ксения

У Києві співробітники міграційної та Оболонської поліції задокументували злочинну діяльність 38-річного місцевого підприємця. Чоловік, який має власну малолітню дитину, підозрюється у вчиненні дій сексуального характеру щодо трьох дівчат віком 12 та 15 років.

Як повідомили правоохоронці, фігурант знайомився з потерпілими на вулиці, обираючи тих, хто був "позбавлений батьківської уваги". Увійшовши в довіру, він вчиняв розпусні дії в автомобілі або на орендованій квартирі. "Зловмисник, користуючись вразливими станом дітей, вчиняв щодо них дії сексуального характеру, а натомість купував їм одяг, смартфон та давав гроші на "кишенькові" витрати", — зазначають у поліції.

Під час обшуків у квартирі та авто затриманого вилучено ноутбуки та телефони. Слідчі Оболонської прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 155 Кримінального кодексу України. "Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі", а на даний момент правоохоронці "перевіряють причетність затриманого до аналогічних злочинів на території столиці".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що поліцейські Харківщини викрили мешканця Харківського району, який неодноразово вчиняв протиправні дії щодо малолітньої дівчинки. Злочин вдалося виявити завдяки пильності матері, яка помітила зміни у поведінці 12-річної доньки та звернулася до психолога.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Андрій Шарнін, насильство мало систематичний характер.

"Встановлено, що з 2022 до середини 2023 року, а також влітку 2025 роки нерідний дідусь потерпілої — другий чоловік рідної бабусі, за місцем мешкання під час спільного проживання родини неодноразово вчиняв дії сексуального характеру щодо дитини", — зазначив слідчий.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
