В Киеве сотрудники миграционной и Оболонской полиции задокументировали преступную деятельность 38-летнего местного предпринимателя. Мужчина, имеющий собственного малолетнего ребенка, подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении трех девочек в возрасте 12 и 15 лет.

До 8 лет тюрьмы: столичному бизнесмену сообщено о подозрении в растлении детей

Как сообщили правоохранители, фигурант знакомился с пострадавшими на улице, выбирая тех, кто был "лишён родительского внимания". Войдя в доверие, он совершал развратные действия в автомобиле или на съемной квартире. "Злоумышленник, пользуясь уязвимым состоянием детей, совершал в отношении них действия сексуального характера, а взамен покупал им одежду, смартфон и давал деньги на "карманные" расходы", — отмечают в полиции.

Во время обысков в квартире и авто задержанного изъяты ноутбуки и телефоны. Следователи Оболонской прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 155 Уголовного кодекса. "Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы", а сейчас правоохранители "проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории столицы".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что полицейские Харьковщины разоблачили жителя Харьковского района, который неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетней девочки. Преступление удалось обнаружить благодаря бдительности матери, заметившей изменения в поведении 12-летней дочери и обратившейся к психологу.

Как сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрей Шарнин, насилие носило систематический характер.

"Установлено, что с 2022 по середину 2023 года, а также летом 2025 года не родной дедушка потерпевшей — второй муж родной бабушки, по месту жительства во время совместного проживания семьи неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении ребенка", — отметил следователь.