logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев До 8 лет тюрьмы: столичному бизнесмену сообщено о подозрении в растлении детей
commentss НОВОСТИ Все новости

До 8 лет тюрьмы: столичному бизнесмену сообщено о подозрении в растлении детей

«Подыскивал детей без родительского внимания»: полиция Киева разоблачила серийного развратника

5 февраля 2026, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Киеве сотрудники миграционной и Оболонской полиции задокументировали преступную деятельность 38-летнего местного предпринимателя. Мужчина, имеющий собственного малолетнего ребенка, подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении трех девочек в возрасте 12 и 15 лет.

До 8 лет тюрьмы: столичному бизнесмену сообщено о подозрении в растлении детей

До 8 лет тюрьмы: столичному бизнесмену сообщено о подозрении в растлении детей

Как сообщили правоохранители, фигурант знакомился с пострадавшими на улице, выбирая тех, кто был "лишён родительского внимания". Войдя в доверие, он совершал развратные действия в автомобиле или на съемной квартире. "Злоумышленник, пользуясь уязвимым состоянием детей, совершал в отношении них действия сексуального характера, а взамен покупал им одежду, смартфон и давал деньги на "карманные" расходы", — отмечают в полиции.

Во время обысков в квартире и авто задержанного изъяты ноутбуки и телефоны. Следователи Оболонской прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 155 Уголовного кодекса. "Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы", а сейчас правоохранители "проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории столицы".

До 8 лет тюрьмы: столичному бизнесмену сообщено о подозрении в растлении детей - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что полицейские Харьковщины разоблачили жителя Харьковского района, который неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетней девочки. Преступление удалось обнаружить благодаря бдительности матери, заметившей изменения в поведении 12-летней дочери и обратившейся к психологу.

Как сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрей Шарнин, насилие носило систематический характер.

"Установлено, что с 2022 по середину 2023 года, а также летом 2025 года не родной дедушка потерпевшей — второй муж родной бабушки, по месту жительства во время совместного проживания семьи неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении ребенка", — отметил следователь.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости