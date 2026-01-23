Поліцейські Харківщини викрили мешканця Харківського району, який неодноразово вчиняв протиправні дії щодо малолітньої дівчинки. Злочин вдалося виявити завдяки пильності матері, яка помітила зміни у поведінці 12-річної доньки та звернулася до психолога.

Ґвалтував дитину роками: мешканцю Харківського району загрожує до 15 років тюрми за насильство над онукою

Як повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Андрій Шарнін, насильство мало систематичний характер.

"Встановлено, що з 2022 до середини 2023 року, а також влітку 2025 роки нерідний дідусь потерпілої — другий чоловік рідної бабусі, за місцем мешкання під час спільного проживання родини неодноразово вчиняв дії сексуального характеру щодо дитини", — зазначив слідчий.

Правоохоронці провели низку слідчих дій, які "беззаперечно доводять причетність нерідного дідуся до скоєння злочину". 67-річному фігуранту вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Наразі за рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно із законом, чоловіку загрожує суворе покарання — позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, портал "Коментарі" отримав відповідь від Офісу Генерального прокурора України щодо ситуації з сексуальними злочинами в країні. Офіційна статистика охоплює період січень – жовтень 2025 року та містить дані про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, результати розслідувань, а також число потерпілих – зокрема неповнолітніх і малолітніх дітей.

Відповідь відомства супроводжується детальними таблицями зі звітності за формою №1 "Єдиний звіт про кримінальні правопорушення". І саме ці цифри дозволяють скласти реальну картину: сексуальне насильство залишається однією з найболючіших і найбільш прихованих категорій злочинів, а діти часто стають найбільш вразливими жертвами.