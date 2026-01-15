За дорученням Президента України Володимира Зеленського утворили і провели перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві. Про це заявив новообраний міністр енергетики Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль зробив заяву щодо енергетики у Києві

За його словами, такі засідання будуть регулярними, робота штабу вестиметься 24/7.

"Наше завдання — оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням. Дав завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області.

Заслухали актуальну інформацію щодо вжитих заходів від ДСНС, МВС, представників місцевого самоврядування міста Києва та Київської області", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що були визначені необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги.

"Маємо рухатися в цьому питанні системно й злагоджено.

Окрема увага — посилення захисту енергетичної інфраструктури. Без деталей. Сформовано перелік заходів. Будуть визначені відповідальні за організацію процесу.

Надзвичайно вдячний ремонтним бригадам, комунальникам, енергетикам, які працюють у надскладних умовах і повертають світло й тепло в українські домівки", – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Києва Віталій Кличко провів нараду щодо ситуації з теплом та світлом у столиці та наголосив, яку допомогу містяни можуть отримати у такій кризовій ситуації.

"Я дав доручення, щоб у максимально ефективному режимі працювали пункти обігріву (адреси яких є на мапі в "Києві цифровому", на ресурсах міської влади). Їх у Києві розгорнуто, як ми говорили, понад 1200. Люди можуть там зігрітися, зарядити свої пристрої, випити гарячого чаю. І потрібно дати можливість тим, мешканцям, у яких немає тепла в квартирах, за їх бажання, залишатися на ніч в таких пунктах", – зазначив мер Києва.

Він підкреслив, що комунальники, які цілодобово відновлюють енергетику столиці, можуть розраховувати на додаткову оплату.