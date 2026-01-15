По поручению Президента Украины Владимира Зеленского образовали и провели первое заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве. Об этом заявил новоизбранный министр энергетики Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль сделал заявление по энергетике в Киеве

По его словам, такие заседания будут регулярными, работа штаба будет вестись 24/7.

Наша задача — оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением. Дал задачу обеспечить непрерывную деятельность штаба в Киеве и Киевской области.

Заслушали актуальную информацию о принятых мерах от ГСЧС, МВД, представителей местного самоуправления города Киева и Киевской области", – отметил министр.

Он подчеркнул, что были определены необходимые шаги по быстрому ремонту энергообъектов, формированию запасов оборудования и привлечению международной помощи.

"Должны двигаться в этом вопросе системно и слаженно.

Отдельное внимание – усиление защиты энергетической инфраструктуры. Без деталей. Сформирован список мероприятий. Будут определены ответственные за организацию процесса.

Чрезвычайно благодарен ремонтным бригадам, коммунальщикам, энергетикам, которые работают в сверхсложных условиях и возвращают свет и тепло в украинские дома ", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Киева Виталий Кличко провел совещание по ситуации с теплом и светом в столице и подчеркнул, какую помощь горожане могут получить в такой кризисной ситуации.

"Я дал поручение, чтобы в максимально эффективном режиме работали пункты обогрева (адреса которых есть на карте в "Киеве цифровом", на ресурсах городских властей). Их в Киеве развернуто, как мы говорили, свыше 1200. Люди могут там согреться, зарядить свои устройства, выпить их желания, за их желание, за их возможность, дать желание в квартирах, выпить горячего чая. И нужно дать возможность тем, жителям, у которых нет тепла в квартирах, по их желанию оставаться на ночь в таких пунктах", – отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что коммунальщики, круглосуточно восстанавливающие энергетику столицы, могут рассчитывать на дополнительную оплату.