Число загиблих значно зросло: що відомо про масований обстріл Київщини

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Кравцев Сергей
У ніч проти 5 серпня армія РФ атакувала Київську область, внаслідок чого загинуло 14 людей, ще понад 20 осіб отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС України та Київська ОВА.
Удар по Київській області. Фото: ДСНС
Крім того, у Бучанському районі через російський обстріл сталися пожежі на території логістичних комплексів.
Водночас у Київській ОВА заявили, що через ворожу атаку у Бучанському районі загинула одна людина. Крім того, в області постраждав 21 мирний житель.
Варто зазначити, що раніше повідомлялося про те, що жертвами російської атаки 5 серпня стали щонайменше одна людина, ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія дедалі активніше використовує нестачу в України ракет для комплексів Patriot, щоб посилити удари балістикою по українських містах. Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников, аналізуючи останні масовані атаки та ситуацію навколо американської військової допомоги.