Число загиблих значно зросло: що відомо про масований обстріл Київщини

У ніч проти 5 серпня армія РФ атакувала Київську область, внаслідок чого загинуло 14 людей, ще понад 20 осіб отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС України та Київська ОВА.

Удар по Київській області. Фото: ДСНС

"Броварський район. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі на території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних об’єктів та інших об’єктів. Фастівський район. У селі Калинівка внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства. Пожежу ліквідовано", — повідомили у ДСНС України.

Крім того, у Бучанському районі через російський обстріл сталися пожежі на території логістичних комплексів.

"Підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі та працюють на місцях ворожих ударів. Інформація щодо загиблих, постраждалих та інших наслідків атаки уточнюється", — додали у ДСНС.

Водночас у Київській ОВА заявили, що через ворожу атаку у Бучанському районі загинула одна людина. Крім того, в області постраждав 21 мирний житель.

"У Броварському районі поранення отримали 13 людей, у Фастівському — 3, ще 5 людей постраждали у Бучанському районі. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше повідомлялося про те, що жертвами російської атаки 5 серпня стали щонайменше одна людина, ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія дедалі активніше використовує нестачу в України ракет для комплексів Patriot, щоб посилити удари балістикою по українських містах. Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников, аналізуючи останні масовані атаки та ситуацію навколо американської військової допомоги.



