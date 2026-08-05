logo_ukra

BTC/USD

64115

ETH/USD

1865.59

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Число загиблих значно зросло: що відомо про масований обстріл Київщини
commentss НОВИНИ Всі новини

Число загиблих значно зросло: що відомо про масований обстріл Київщини

Окупанти атакували Київську область: є багато постраждалих та руйнувань

5 серпня 2026, 07:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч проти 5 серпня армія РФ атакувала Київську область, внаслідок чого загинуло 14 людей, ще понад 20 осіб отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС України та Київська ОВА.  

Число загиблих значно зросло: що відомо про масований обстріл Київщини

Удар по Київській області. Фото: ДСНС

"Броварський район. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі на території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних об’єктів та інших об’єктів. Фастівський район. У селі Калинівка внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства. Пожежу ліквідовано", — повідомили у ДСНС України.

Крім того, у Бучанському районі через російський обстріл сталися пожежі на території логістичних комплексів.

"Підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі та працюють на місцях ворожих ударів. Інформація щодо загиблих, постраждалих та інших наслідків атаки уточнюється", — додали у ДСНС.

Водночас у Київській ОВА заявили, що через ворожу атаку у Бучанському районі загинула одна людина. Крім того, в області постраждав 21 мирний житель.

"У Броварському районі поранення отримали 13 людей, у Фастівському — 3, ще 5 людей постраждали у Бучанському районі. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше повідомлялося про те, що жертвами російської атаки 5 серпня стали щонайменше одна людина, ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія дедалі активніше використовує нестачу в України ракет для комплексів Patriot, щоб посилити удари балістикою по українських містах. Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников, аналізуючи останні масовані атаки та ситуацію навколо американської військової допомоги.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини