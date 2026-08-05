На Київщині палають будинки: що відомо про масовану атаку РФ

У ніч на 5 серпня російська армія завдала чергового масованого удару по Київській області, внаслідок якого спалахнули масштабні пожежі на підприємствах, логістичних комплексах і торговельних об'єктах. Рятувальники продовжують працювати на місцях прильотів, а кількість постраждалих зростає.

Удар по Київській області. Фото: ДСНС

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, найбільш серйозні руйнування зафіксовані у Броварському районі. Там вогонь охопив території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних об'єктів та іншої інфраструктури. Над ліквідацією наслідків працюють десятки рятувальників і спеціальна техніка.

У Фастівському районі, в селі Калинівка, ворожий удар спричинив пожежу на території одного з підприємств. Вогонь вдалося оперативно ліквідувати, не допустивши його поширення на сусідні будівлі.

Не оминула атака й Бучанський район, де також загорілися логістичні комплекси. Пожежно-рятувальні підрозділи продовжують ліквідацію осередків займання та розбирають завали.

Водночас у Києві рятувальникам вдалося локалізувати великі пожежі в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах. Роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу тривають.

За останніми даними, жертвами російської атаки стали щонайменше одна людина, ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Медики надають постраждалим необхідну допомогу, тоді як екстрені служби продовжують обстежувати пошкоджені території. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже загроза нових ударів залишається високою.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія може зосередитися на ударах не лише по енергетиці, а й по системах водопостачання та водовідведення, якщо попередня кампанія не принесе очікуваного результату. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля. За словами експерта, Кремль і надалі шукатиме найболючіші точки тиску на українців.



