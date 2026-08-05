Число погибших значительно возросло: что известно о массированных обстрелах Киевщины

В ночь на 5 августа армия РФ атаковала Киевскую область, в результате чего погибли 14 человек, еще более 20 человек получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС Украины и Киевская ОВА.

Удар по Киевской области. Фото: ГСЧС

"Броварской район. В результате атаки возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других объектов. Фастовский район. В селе Калиновка в результате вражеского удара возник пожар на территории предприятия. Пожар ликвидирован", — сообщили в ГСЧС Украины.

Кроме того, в Бучанском районе из-за российских обстрелов произошли пожары на территории логистических комплексов.

"Подразделения ГСЧС продолжают ликвидировать пожары и работают на местах вражеских ударов. Информация о погибших, пострадавших и других последствиях атаки уточняется", — добавили в ГСЧС.

В то же время в Киевской ОВА заявили, что из-за вражеской атаки в Бучанском районе погиб один человек. Кроме того, в области пострадал 21 мирный житель.

"В Броварском районе ранения получили 13 человек, в Фастовском — 3, еще 5 человек пострадали в Бучанском районе. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что ранее сообщалось о том, что жертвами российской атаки 5 августа стали по меньшей мере один человек, еще 15 получили ранения разной степени тяжести.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия все активнее использует нехватку у Украины ракет для комплексов Patriot, чтобы усилить удары баллистики по украинским городам. Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников, анализируя последние массированные атаки и ситуацию вокруг американской военной помощи.



