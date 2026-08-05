logo

BTC/USD

64115

ETH/USD

1865.59

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Число погибших значительно возросло: что известно о массированных обстрелах Киевщины
commentss НОВОСТИ Все новости

Число погибших значительно возросло: что известно о массированных обстрелах Киевщины

Оккупанты атаковали Киевскую область: есть много пострадавших и разрушений

5 августа 2026, 07:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 5 августа армия РФ атаковала Киевскую область, в результате чего погибли 14 человек, еще более 20 человек получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС Украины и Киевская ОВА.

Число погибших значительно возросло: что известно о массированных обстрелах Киевщины

Удар по Киевской области. Фото: ГСЧС

"Броварской район. В результате атаки возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других объектов. Фастовский район. В селе Калиновка в результате вражеского удара возник пожар на территории предприятия. Пожар ликвидирован", — сообщили в ГСЧС Украины.

Кроме того, в Бучанском районе из-за российских обстрелов произошли пожары на территории логистических комплексов.

"Подразделения ГСЧС продолжают ликвидировать пожары и работают на местах вражеских ударов. Информация о погибших, пострадавших и других последствиях атаки уточняется", — добавили в ГСЧС.

В то же время в Киевской ОВА заявили, что из-за вражеской атаки в Бучанском районе погиб один человек. Кроме того, в области пострадал 21 мирный житель.

"В Броварском районе ранения получили 13 человек, в Фастовском — 3, еще 5 человек пострадали в Бучанском районе. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что ранее сообщалось о том, что жертвами российской атаки 5 августа стали по меньшей мере один человек, еще 15 получили ранения разной степени тяжести.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия все активнее использует нехватку у Украины ракет для комплексов Patriot, чтобы усилить удары баллистики по украинским городам. Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников, анализируя последние массированные атаки и ситуацию вокруг американской военной помощи.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости