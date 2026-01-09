Рубрики
У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) очікується можлива зміна керівництва. Замість Тимура Ткаченка, який обіймає посаду з кінця грудня 2024 року, новим очільником може стати керівник Деснянського району Максим Бахматов. Ці кадрові перестановки розглядаються як частина процесу "чистки" міської влади від осіб, пов'язаних з колишнім очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Призначення Бахматова може принести місту новий етап публічної активності, враховуючи його попередню участь у резонансних подіях.
Кінець епохи ставлеників Єрмака: хто очолить КМВА після Ткаченка
Про ймовірні перестановки в керівництві столиці у своєму Facebook повідомив екснардеп та колишній голова КВУ Олександр Черненко. За його словами, відставка Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента спричинить "кадрову чистку" його ставлеників. Зокрема, це торкнеться і нинішнього очільника КМВА Тимура Ткаченка, якого вважають протеже колишнього топчиновника.
Ексочільник КВУ пояснює: сама посада голови військової адміністрації у столиці є "політичною", і до, власне, захисту міста стосунок має опосередкований. А відтак, залучення "шоумена" до керівництва КМВА цілком може вкладатись у кадрову політику Офісу президента. Між іншим, нагадав Черненко й про "досягнення" Бахматова на посаді голови Деснянської РДА.