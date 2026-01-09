logo_ukra

Кінець епохи ставлеників Єрмака: хто очолить КМВА після Ткаченка

«Чистка» кадрів Єрмака в столиці: Максим Бахматов може очолити КМВА замість Тимура Ткаченка

9 січня 2026, 13:01
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) очікується можлива зміна керівництва. Замість Тимура Ткаченка, який обіймає посаду з кінця грудня 2024 року, новим очільником може стати керівник Деснянського району Максим Бахматов. Ці кадрові перестановки розглядаються як частина процесу "чистки" міської влади від осіб, пов'язаних з колишнім очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Призначення Бахматова може принести місту новий етап публічної активності, враховуючи його попередню участь у резонансних подіях.

Про ймовірні перестановки в керівництві столиці у своєму Facebook повідомив екснардеп та колишній голова КВУ Олександр Черненко. За його словами, відставка Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента спричинить "кадрову чистку" його ставлеників. Зокрема, це торкнеться і нинішнього очільника КМВА Тимура Ткаченка, якого вважають протеже колишнього топчиновника.

"Він рік виконував завдання офісу з розставляння палок в колеса місту, Київраді та особисто Кличку. Як бачимо Київрада і мер – на своєму місці. Що стосується захисту столиці, то у Ткаченка і там – провал. Тому готують на вихід. Замість нього на голову КМВА розглядають екс-шоумена з камеді клаб Максима Бахматова", — зауважив Олександр Черненко у дописі.

Ексочільник КВУ пояснює: сама посада голови військової адміністрації у столиці є "політичною", і до, власне, захисту міста стосунок має опосередкований. А відтак, залучення "шоумена" до керівництва КМВА цілком може вкладатись у кадрову політику Офісу президента. Між іншим, нагадав Черненко й про "досягнення" Бахматова на посаді голови Деснянської РДА.

"Вже за півроку (після призначення — Ред.) цього голову РДА, згідно з даними з відкритих джерел, було визнано аферистом. Він має повернути 27 млн грн. А ще Бахматов проходить по кримінальній справі за побиття жінки – заступниці мера Києва Ганни Старостенко, на яку напав прямо на сцені", — зауважив Черненко у дописі.



