Это полный провал Кличко: мэр довел Киев до катастрофы

Кречмаровская Наталия
В Киеве катастрофическая ситуация с теплоснабжением – Россия атаковала объекты тепловой генерации, из-за чего некоторые дома останутся без отопления до завершения отопительного сезона. Но проблема не только в последствиях вражеских атак.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко указал на катастрофическую ситуацию с теплосетями в столице.
По его словам, энергетики действительно ремонтируют достаточно быстро. Проблемы возникают потом – теплоноситель просто не могут подать в дома в связи с ужасным и катастрофическим состоянием тепловых сетей. Народный депутат пояснил, что под давлением, которое необходимо для продавливания теплоносителя, например, в Печерский и Голосеевский районы, сети начинает "рвать", происходит "цепная реакция".
Также он напомнил об ужасных "рекордных" 27% потерях тепла в сетях КП "Киевтеплоэнерго". По его словам, такие потери, во-первых, свидетельствуют об их ужасном состоянии, а во-вторых, ложатся на тариф и бюджет, за что потом платят потребители.
Кучеренко объяснил, что сам стал заложником этой ситуации в своем доме на Печерске. Буквально почасово отслеживал, как неделями двигался теплоноситель в дом от ТЭЦ-5 через десятки порывов, рассказал он.
