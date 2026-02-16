Это полный провал Кличко: мэр довел Киев до катастрофы

В Киеве катастрофическая ситуация с теплоснабжением – Россия атаковала объекты тепловой генерации, из-за чего некоторые дома останутся без отопления до завершения отопительного сезона. Но проблема не только в последствиях вражеских атак.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко указал на катастрофическую ситуацию с теплосетями в столице.

"Надеюсь, киевляне понимают, что в значительной степени они сидят без тепла не только в связи с повреждениями на ТЭЦ, которые не позволяют греть теплоноситель на котле", — отметил политик.

По его словам, энергетики действительно ремонтируют достаточно быстро. Проблемы возникают потом – теплоноситель просто не могут подать в дома в связи с ужасным и катастрофическим состоянием тепловых сетей. Народный депутат пояснил, что под давлением, которое необходимо для продавливания теплоносителя, например, в Печерский и Голосеевский районы, сети начинает "рвать", происходит "цепная реакция".

"Это подтвердили мне работники ремонтных бригад из других городов, которые были откровенно удивлены. "Ким (глава Николаевской ОГА, – ред.) бы нас за такие сети убил", — сказал бригадир из Николаева", — рассказывает народный депутат.

Также он напомнил об ужасных "рекордных" 27% потерях тепла в сетях КП "Киевтеплоэнерго". По его словам, такие потери, во-первых, свидетельствуют об их ужасном состоянии, а во-вторых, ложатся на тариф и бюджет, за что потом платят потребители.

"Понятно, что в таких условиях защищать центральное теплоснабжение очень трудно. Это яркое последствие многолетних, абсолютно ошибочных приоритетов бюджетных расходов КГГА и Киевского городского совета", — отметил политик.

Кучеренко объяснил, что сам стал заложником этой ситуации в своем доме на Печерске. Буквально почасово отслеживал, как неделями двигался теплоноситель в дом от ТЭЦ-5 через десятки порывов, рассказал он.

"Не думаю, что на Мюнхенском форуме безопасности в повестке дня был вопрос о позорном состоянии киевских теплосетей", — отметил политик, вспоминая Кличко "волевое" решение в этом году отказаться от участия в форуме.

