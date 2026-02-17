Это полный провал руководства Кличко: из-за бестолкового управления в Киеве травмировались тысячи горожан

Ситуация на дорогах и тротуарах столицы катастрофическая — из-за неубранного снега и льда в Киеве километровых пробок, десятков ДТП. Из-за льда на тротуарах травмируются прохожие.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

В Киевской городской прокуратуре отметили, что руководителям коммунальных предприятий столицы доложено о подозрениях в служебной халатности.

“В результате ненадлежащей работы коммунальных служб по чистке дорог и тротуаров и обработки их средствами против гололеда в течение декабря 2025 года — февраля 2026 года с жалобами на травмирование в медицинские учреждения обратилось 6169 граждан, среди травмированных 321 ребенок. Госпитализированы 1155 человек, из них дети – 66”, — сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре рассказали о фактах травм. В Подольском районе пожилая женщина поскользнулась и упала, получив переломы обеих костей левой голени. Расходы на лечение составили 57 тысяч гривен. Еще одна пешеход упала и сломала горлышко бедра, потратив на лечение 45,5 тыс. гривен. Мужчина поскользнулся и получил перелом двух костей левой ноги. Расходы на лечение – 50 тыс. гривен. На этой же улице женщина упала на скользком участке дороги и получила перелом пяточной кости правой ноги в трех местах. На лечение она уже израсходовала 24,7 тыс. гривен.

В Голосеевском районе из-за скользкой дороги, не обработанной средствами против гололеда, водителя одного автомобиля занесло в столб, другого – в бетонное ограждение. Общая сумма ущерба составляет почти 1 млн гривен.

В Святошинском районе пенсионерка, пришедшая в бювет набрать воды, поскользнулась и получила перелом шейки правой плечевой кости со смещением. Ей сделали операцию, которая вместе с лечением стоила 240 тыс. грн.

ДТП и травмирование, по данным прокуратуры, фиксировали также в Деснянском, Дарницком, Соломенском, Печерском, Днепровском, Шевченковском районах.

"Причиной травм этих людей стала ненадлежащая обработка тротуаров и дорог средствами против гололеда. Все указанные улицы обслуживают столичные коммунальные предприятия", — сообщили в прокуратуре.

Руководителям КП сообщено о подозрениях в служебной халатности:

– и.о. руководителя ШЭУ Подольского района Киева (ч. 1 ст. 367 УК Украины) — на сайте "Киевавтодор" отмечается, что и.о. руководителя Листопадский Владимир Иванович,

- руководителю КП "ШЭУ Голосеевского района г. Киева" (по ч. 2 ст. 367 УК Украины) - на сайте "Киевавтодор" отмечается, что руководитель - Гончаров Виталий Анатольевич,

- директору КП "Киевводфонд" (ч. 1 ст. 367 УК Украины), на сайте КП значится, что директор – Ковтун Юрий Васильевич,

- руководителю КП "ШЭУ Деснянского района" (ч. 1 ст. 367 УК Украины) — на сайте "Киевавтодор" отмечается, что руководитель — Головченко Сергей Евгеньевич,

– и.о. руководителя ШЭУ Дарницкого района г. Киева (ч. 1 ст. 367 УК Украины) — на сайте "Киевавтодор" отмечается, что руководитель — Круценко Владимир Иванович,

– и.о. начальника КП "ШЭУ Соломенского района г. Киева" (ч. 2 ст. 367 УК Украины) — на сайте "Киевавтодор" отмечается, что руководитель — Гузема Владимир Анатольевич,

- руководителю КП "ШЭУ Печерского района г.Киева" (ч. 1 ст. 367 УК Украины) — на сайте "Киевавтодор" отмечается, что руководитель — Гудзенко Сергей Геннадиевич,

- руководителю КП "ШЭУ Днепровского района (ч.2 ст. 367 УК Украины) — на сайте "Киевавтодор" отмечается, что начальник — Бойко Сергей Петрович,

– и.о. руководителя КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района города Киева" (ч. 1 ст. 367 УК Украины) – и. о. директора – Мальцев Александр Александрович.

