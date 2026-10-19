Балістичний удар по Києву: є загиблі та поранені

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Недилько Ксения
У ніч проти 19 жовтня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на столицю України, застосувавши важке озброєння. За повідомленнями військових та рятувальних служб, ворог атакував місто комбіновано — швидкісними реактивними безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок ворожих прильотів та падіння уламків у кількох районах Києва спалахнули масштабні пожежі, зафіксовано жертви серед цивільного населення.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Загалом через нічний терор росіян поранення різного ступеня важкості дістали ще восьмеро мешканців столиці. Окрім Деснянського району, руйнувань зазнали житлові та соціальні об'єкти ще у двох частинах міста.
Водночас у Дніпровському районі столиці зафіксовано руйнування будівлі закладу освіти. Окрім цього, за повідомленнями очевидців у місцевих соціальних мережах, суттєвих пошкоджень через вибухову хвилю та уламки зазнав відомий торгово-розважальний центр Cosmo Multimall.
Наразі всі пожежі в місті повністю ліквідовані. На місцях руйнувань продовжують працювати слідчо-оперативні групи, які документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення України.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зранку окупанти вдарили КАБами по Дніпру.