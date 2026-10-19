Балістичний удар по Києву: є загиблі та поранені

У ніч проти 19 жовтня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на столицю України, застосувавши важке озброєння. За повідомленнями військових та рятувальних служб, ворог атакував місто комбіновано — швидкісними реактивними безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок ворожих прильотів та падіння уламків у кількох районах Києва спалахнули масштабні пожежі, зафіксовано жертви серед цивільного населення.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро, — повідомили представники екстрених служб, описуючи ліквідацію наслідків найважчого влучання. — На місці пожежі виявлено загиблу людину".

Загалом через нічний терор росіян поранення різного ступеня важкості дістали ще восьмеро мешканців столиці. Окрім Деснянського району, руйнувань зазнали житлові та соціальні об'єкти ще у двох частинах міста.

"У Солом’янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, — констатували рятувальники, які оперативно загасили займання та провели евакуацію пацієнтів, — пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки".

Водночас у Дніпровському районі столиці зафіксовано руйнування будівлі закладу освіти. Окрім цього, за повідомленнями очевидців у місцевих соціальних мережах, суттєвих пошкоджень через вибухову хвилю та уламки зазнав відомий торгово-розважальний центр Cosmo Multimall.

"На Київ було випущено щонайменше 8 балістичних ракет з Брянську РФ, — зазначають аналітики моніторингових каналів, відстежуючи траєкторію та тип озброєння, яке Кремль задіяв для ударів по мегаполісу, — а також реактивні БПЛА".

Наразі всі пожежі в місті повністю ліквідовані. На місцях руйнувань продовжують працювати слідчо-оперативні групи, які документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зранку окупанти вдарили КАБами по Дніпру.