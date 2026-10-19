Удар КАБами по Дніпру: масштабна повітряна атака, перекритий міст та заблоковані під завалами люди

У ніч проти 19 жовтня російські окупаційні війська здійснили комбіновану та надзвичайно жорстоку атаку на Дніпро. Протягом кількох годин ворог випускав по місту та області смертоносні безпілотники, а вже під ранок застосував важкі керовані авіаційні бомби, спричинивши серйозні руйнування в житловому секторі.

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"Росіяни завдали удару по Дніпру, — оперативно повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа на самому початку рятувальної операції. — Пошкоджені приватні будинки. За попередньою інформацією, у них можуть бути заблоковані люди".

За словами очільника ОВА, підрозділи ДСНС, медики та комунальні служби негайно прибули на місця прильотів для розбору завалів та пошуку постраждалих. Згодом з'явилися дані про перших цивільних жертв цього чергового акту терору.

"84-річна жінка постраждала через атаку росіян на Дніпро, — згодом уточнив Ганжа, коментуючи стан поранених мешканців понівеченого кварталу. — Медики доправили її до лікарні".

Військове керівництво зазначило, що масштаби руйнувань могли бути значно більшими, якби не ефективна протидія підрозділів протиповітряної оборони, які тримали небо над регіоном усю ніч.

"21 ворожий БпЛА збили наші сили ППО упродовж ночі у небі над Дніпропетровщиною", — резюмували в адміністрації, окреслюючи інтенсивність нічного повітряного бою.

За інформацією місцевих моніторингових каналів, спочатку обласний центр здригався від вибухів через наліт швидкісних реактивних модифікацій безпілотників типу "шахед". Уже близько п'ятої години ранку, коли жителі перебували у своїх домівках, загарбники запустили по місту керовані авіабомби (КАБи).

У зв'язку з ліквідацією наслідків влучань та забезпеченням безпеки громадян, міська влада запровадила обмеження на транспортних артеріях. Наразі, згідно з офіційним повідомленням Департаменту транспорту, у Дніпрі повністю перекрито рух через Південний міст.

Вже зранку очільник ОВА виїхав на місце удару та поспілкувався з місцевими мешканцями, які пережили страшну атаку.

"Виїхав на місце ранкової атаки росіян на Дніпро. Поспілкувався з людьми, чиї оселі зруйновані та пошкоджені. Усім постраждалим допомагатимемо разом з гуманітарними організаціями. Після необхідних обстежень і висновків експертів мешканці зможуть подати заявки і на компенсацію за програмою "єВідновлення". Внаслідок ворожих ударів один будинок зруйнований, ще щонайменше три пошкоджені. На місцях ударів триває ліквідація наслідків атаки. Працюють усі служби. Дякую кожному, хто рятує, підтримує та допомагає нашим людям у ці складні моменти", – наголосив Олександр Ганжа.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністр фінансів США Скотт Бессент відкинув звинувачення українського президента в обмеженні роботи супутникового зв'язку та попередив Київ про наслідки подібних заяв.