Баллистический удар по Киеву: есть погибшие и раненые

В ночь на 19 октября российские оккупационные войска совершили массированную атаку на столицу Украины, применив тяжелое вооружение. По сообщениям военных и спасательных служб, враг атаковал город комбинированно – скоростными реактивными беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате вражеских прилетов и падения обломков в нескольких районах Киева вспыхнули масштабные пожары, зафиксированы жертвы среди гражданского населения.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"В Деснянском районе горело нежилое здание, повреждены автомобили и станция метро, — сообщили представители экстренных служб, описывая ликвидацию последствий тяжелейшего попадания. — На месте пожара обнаружен погибший человек".

Всего из-за ночного террора россиян ранения разной степени тяжести получили еще восемь жителей столицы. Кроме Деснянского района, разрушения получили жилые и социальные объекты еще в двух частях города.

"В Соломенском районе возник пожар в помещении медицинского учреждения, — констатировали спасатели, оперативно потушившие возгорание и проведшие эвакуацию пациентов, — поврежден фасад и остекление многоэтажки".

В Днепровском районе столицы зафиксировано разрушение здания учебного заведения. Кроме этого, по сообщениям очевидцев в местных социальных сетях, существенные повреждения из-за взрывной волны и обломков получил известный торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall.

"На Киев было выпущено по меньшей мере 8 баллистических ракет из Брянска РФ, — отмечают аналитики мониторинговых каналов, отслеживая траекторию и тип вооружения, которое Кремль задействовал для ударов по мегаполису, — а также реактивные БПЛА".

Все пожары в городе полностью ликвидированы. На местах разрушений продолжают работать следственно-оперативные группы, документирующие очередные военные преступления российской армии против гражданского населения Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что утром оккупанты ударили КАБами по Днепру.