Баллистический удар по Киеву: есть погибшие и раненые

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Недилько Ксения
В ночь на 19 октября российские оккупационные войска совершили массированную атаку на столицу Украины, применив тяжелое вооружение. По сообщениям военных и спасательных служб, враг атаковал город комбинированно – скоростными реактивными беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате вражеских прилетов и падения обломков в нескольких районах Киева вспыхнули масштабные пожары, зафиксированы жертвы среди гражданского населения.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Всего из-за ночного террора россиян ранения разной степени тяжести получили еще восемь жителей столицы. Кроме Деснянского района, разрушения получили жилые и социальные объекты еще в двух частях города.
В Днепровском районе столицы зафиксировано разрушение здания учебного заведения. Кроме этого, по сообщениям очевидцев в местных социальных сетях, существенные повреждения из-за взрывной волны и обломков получил известный торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall.
Все пожары в городе полностью ликвидированы. На местах разрушений продолжают работать следственно-оперативные группы, документирующие очередные военные преступления российской армии против гражданского населения Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что утром оккупанты ударили КАБами по Днепру.