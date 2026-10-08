logo_ukra

BTC/USD

82677

ETH/USD

2561.59

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Атака РФ на багатоповерхівку у Києві: що відомо про загиблих
commentss НОВИНИ Всі новини

Атака РФ на багатоповерхівку у Києві: що відомо про загиблих

Рятувальники продовжують розбирати завали після атаки: серед евакуйованих - десятки жителів, у тому числі діти

8 жовтня 2026, 07:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці у Деснянському районі Києва загинули двоє людей. Їхні тіла рятувальники виявили в одній із пошкоджених квартир під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

Атака РФ на багатоповерхівку у Києві: що відомо про загиблих

Удар по Києву. Фото: ДСНС

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, після атаки з будівлі вдалося врятувати 22 особи. Серед них – вісім дітей. Ще чотири особи отримали травми, зокрема двоє неповнолітніх.

Удар серйозно пошкодив житловий будинок. Рятувальники продовжують обстежувати приміщення та розбирати зруйновані конструкції, оскільки існує небезпека подальшого обвалення окремих елементів будівлі.

Після атаки на місці також працювали психологи ДСНС. Необхідну допомогу вони надали 12 мешканцям будинку, які опинилися в епіцентрі удару та пережили наслідки руйнування будівлі.

Російська атака стала черговим ударом по житловій інфраструктурі української столиці. Внаслідок влучення постраждали мирні жителі, а рятувальникам довелося проводити евакуацію безпосередньо з пошкоджених приміщень.

Роботи на місці події продовжуються. Фахівці обстежать постраждалі квартири та конструкції будинку, щоб переконатися у безпеці будівлі та виключити ймовірність того, що під уламками залишаються люди.

Рятувальні служби одночасно фіксують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим. Точні масштаби руйнувань та остаточна кількість людей, яким знадобилася допомога, встановлюються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Києві внаслідок нічної атаки 7 жовтня загинуло двоє людей. Про це вранці повідомили у Київській міській військовій адміністрації, висловивши співчуття рідним та близьким загиблих.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/dsns_telegram/76924
Теги:

Новини

Всі новини