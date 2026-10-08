Атака РФ на багатоповерхівку у Києві: що відомо про загиблих

Внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці у Деснянському районі Києва загинули двоє людей. Їхні тіла рятувальники виявили в одній із пошкоджених квартир під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, після атаки з будівлі вдалося врятувати 22 особи. Серед них – вісім дітей. Ще чотири особи отримали травми, зокрема двоє неповнолітніх.

Удар серйозно пошкодив житловий будинок. Рятувальники продовжують обстежувати приміщення та розбирати зруйновані конструкції, оскільки існує небезпека подальшого обвалення окремих елементів будівлі.

Після атаки на місці також працювали психологи ДСНС. Необхідну допомогу вони надали 12 мешканцям будинку, які опинилися в епіцентрі удару та пережили наслідки руйнування будівлі.

Російська атака стала черговим ударом по житловій інфраструктурі української столиці. Внаслідок влучення постраждали мирні жителі, а рятувальникам довелося проводити евакуацію безпосередньо з пошкоджених приміщень.

Роботи на місці події продовжуються. Фахівці обстежать постраждалі квартири та конструкції будинку, щоб переконатися у безпеці будівлі та виключити ймовірність того, що під уламками залишаються люди.

Рятувальні служби одночасно фіксують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим. Точні масштаби руйнувань та остаточна кількість людей, яким знадобилася допомога, встановлюються.

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