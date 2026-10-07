Ночная атака на Киев стала смертельной: что известно о погибших

В Киеве в результате ночной атаки 7 октября погибли два человека. Об этом утром сообщили в Киевской городской военной администрации, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

На протяжении ночи российские войска несколько раз наносили удары по столице с применением баллистического вооружения. По данным городской администрации, одна из атак произошла около 03:23, а повторный удар был зафиксирован примерно через полтора часа – около пяти утра.

Наибольшие последствия зафиксированы в Дарницком районе. Там после падения обломков возник пожар на открытой территории. Именно в этом районе городские власти позднее сообщили о двух погибших.

Следы ночной атаки обнаружили и в других частях Киева. В Оболонском, Подольском и Шевченковском районах обломки упали на территории нежилой застройки и в районе складских помещений.

Ночная атака сопровождалась продолжительной воздушной тревогой. Жителей столицы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения и призывали не покидать укрытия до официального отбоя.

Утренние сообщения властей пока фиксируют последствия удара, однако масштабы разрушений и окончательные данные о пострадавших могут уточняться. Спасательные и соответствующие городские службы продолжают работать на местах падения обломков.

Атака произошла на фоне очередного массированного применения Россией ракет и беспилотников по территории Украины. Для Киева эта ночь стала одной из тех, когда угрозы повторялись несколько раз подряд, не позволяя горожанам надолго покинуть укрытия.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении новых разведданных о подготовке России к возможному массированному удару. Об этом глава государства сообщил после селектора с правительством, военными и руководителями ключевых служб.



