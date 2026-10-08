Атака РФ на многоэтажку в Киеве: что известно о погибших

В результате российского удара по жилой многоэтажке в Деснянском районе Киева погибли два человека. Их тела спасатели обнаружили в одной из поврежденных квартир во время проведения аварийно-спасательных работ.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, после атаки из здания удалось спасти 22 человека. Среди них — восемь детей. Еще четыре человека получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

Удар серьезно повредил жилой дом. Спасатели продолжают обследовать помещения и разбирать разрушенные конструкции, поскольку существует опасность дальнейшего обрушения отдельных элементов здания.

После атаки на месте также работали психологи ГСЧС. Необходимую помощь они оказали 12 жильцам дома, которые оказались в эпицентре удара и пережили последствия разрушения здания.

Российская атака стала очередным ударом по жилой инфраструктуре украинской столицы. В результате попадания пострадали мирные жители, а спасателям пришлось проводить эвакуацию непосредственно из поврежденных помещений.

Работы на месте происшествия продолжаются. Специалисты обследуют пострадавшие квартиры и конструкции дома, чтобы убедиться в безопасности здания и исключить вероятность того, что под обломками остаются люди.

Спасательные службы одновременно фиксируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим. Точные масштабы разрушений и окончательное количество людей, которым понадобилась помощь, устанавливаются.

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