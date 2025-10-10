Атака по столиці: чому у Києві може розпочатись транспортний колапс

У Києві через складну енергетичну ситуацію, викликану масованою атакою РФ, 10 жовтня рух поїздів метрополітену почався зі змінами. У результаті далеко не всі кияни зможуть вчасно потрапити на роботу. Про це йдеться у повідомленні КДВА.

Метрополітен. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, на червоній лінії потяги курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна", інтервал руху – 6 хвилин.

На синій лінії поїзда курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Теремки", інтервал руху – 6 хвилин.

На зеленій лінії поїзди курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі", інтервал руху – 7 хвилин. Водночас рух поїздів дільницею від "Славутич" до "Червоного хутора" тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію.

При цьому, незважаючи на проблеми з електропостачанням у столиці, Київська кільцева електричка курсуватиме за планом.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа у 17-поверховому будинку, звідти евакуювали людей, 9 постраждалих. Внаслідок ворожої атаки лівий берег столиці залишився без світла, правому також спостерігаються перебої.

Зокрема після ударів балістики на лівому березі Києва стався повний блекаут. Згодом інформацію підтвердили представники влади, наголосивши, що проблеми є і з водою. У той самий час відсутність світла спостерігається і правому березі. Наразі роботи над відновленням електропостачання вже розпочалися.

"Енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Ситуація складна. Усі необхідні служби залучено до її подолання", — поінформували у київській мерії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 10 жовтня російські окупаційні війська завдали ударів безпілотниками по Запоріжжю, внаслідок чого сталася пожежа, загинула дитина, є постраждалі. Про це у соцмережі повідомив начальник Запорізької ОВ Іван Федоров.



