Атака по столице: почему в Киеве может начаться транспортный коллапс

В Киеве из-за сложной энергетической ситуации, вызванной массированной атакой РФ, 10 октября движение поездов метрополитена началось с переменами. В итоге, далеко не все киевляне смогут вовремя попасть на работу. Об этом говорится в сообщении КГВА.

Метрополитен. Фото: из открытых источников

В частности, на красной линии поезда курсируют между станциями "Академгородок" — "Арсенальная", интервал движения — 6 минут.

На синей линии поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" — "Теремки", интервал движения – 6 минут.

На зеленой линии поезда курсируют между станциями "Сырец" — "Выдубичи", интервал движения — 7 минут. В то же время движение поездов на участке от "Славутич" до "Красного хутора" временно невозможно из-за сложной энергетической ситуации.

При этом несмотря на проблемы с электроснабжением в столице, Киевская кольцевая электричка будет курсировать по плану.

Напомним, в Киеве в результате атаки вражеских дронов произошел пожар в 17-этажном доме, оттуда эвакуировали людей, 9 пострадавших. Вследствие вражеской атаки левый берег столицы остался без света, на правом также наблюдаются перебои.

В частности, после ударов баллистики на левом берегу Киева произошел полный блэкаут. Впоследствии информацию подтвердили представители власти, отметив, что проблемы есть и с водой. В то же время отсутствие света наблюдается и на правом берегу. Сейчас работы над восстановлением электроснабжения уже начались.

"Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Ситуация сложная. Все необходимые службы привлечены к ее преодолению", — проинформировали в киевской мэрии.

