logo

BTC/USD

121278

ETH/USD

4344.75

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Атака по столице: почему в Киеве может начаться транспортный коллапс
commentss НОВОСТИ Все новости

Атака по столице: почему в Киеве может начаться транспортный коллапс

Из-за перебоев с электричеством в Киеве изменится движение метро

10 октября 2025, 07:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Киеве из-за сложной энергетической ситуации, вызванной массированной атакой РФ, 10 октября движение поездов метрополитена началось с переменами. В итоге, далеко не все киевляне смогут вовремя попасть на работу. Об этом говорится в сообщении КГВА.

Атака по столице: почему в Киеве может начаться транспортный коллапс

Метрополитен. Фото: из открытых источников

В частности, на красной линии поезда курсируют между станциями "Академгородок" — "Арсенальная", интервал движения — 6 минут. 

На синей линии поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" — "Теремки", интервал движения – 6 минут.

На зеленой линии поезда курсируют между станциями "Сырец" — "Выдубичи", интервал движения — 7 минут. В то же время движение поездов на участке от "Славутич" до "Красного хутора" временно невозможно из-за сложной энергетической ситуации.

При этом несмотря на проблемы с электроснабжением в столице, Киевская кольцевая электричка будет курсировать по плану.

Напомним, в Киеве в результате атаки вражеских дронов произошел пожар в 17-этажном доме, оттуда эвакуировали людей, 9 пострадавших. Вследствие вражеской атаки левый берег столицы остался без света, на правом также наблюдаются перебои.

В частности, после ударов баллистики на левом берегу Киева произошел полный блэкаут. Впоследствии информацию подтвердили представители власти, отметив, что проблемы есть и с водой. В то же время отсутствие света наблюдается и на правом берегу. Сейчас работы над восстановлением электроснабжения уже начались. 

"Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Ситуация сложная. Все необходимые службы привлечены к ее преодолению", — проинформировали в киевской мэрии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 октября российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по Запорожью, в результате чего произошел пожар, погиб ребенок, есть пострадавшие. Об этом в соцсети сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости