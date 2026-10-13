Атака на місцеве самоврядування: Кличко заявляє про спроби усунути мерів

Київський міський голова Віталій Кличко виступив із різкою заявою, назвавши маніпулятивними та необґрунтованими закиди щодо незадовільної підготовки столиці до зимового періоду. Очільник міста переконаний, що за поширенням подібних повідомлень стоять сили, які намагаються дискредитувати муніципальну владу.

Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел

Конфлікт навколо готовності комунального сектору до холодів спалахнув на тлі інформаційних атак. Політик наголосив, що критика інфраструктурного стану мегаполіса координується з єдиного центру.

"Лунають безпідставні звинувачення у нібито зриві опалювального сезону, які розповсюджують ресурси, пов'язані з центральною владою", — підкреслив мер Києва Віталій Кличко.

На думку керівника столиці, ця ситуація є частиною ширшого системного тиску на регіональних лідерів по всій країні. Він вважає, що опонентів цікавить не розв'язання реальних господарських проблем, а переформатування владної вертикалі на місцях.

"Місцеве самоврядування намагаються знищити — і не тільки в Києві, — усуваючи голів громад за надуманими причинами", — акцентує Віталій Кличко.

Попри серйозне політичне протистояння та регулярні обстріли, які створюють екстремальні умови для функціонування критичної інфраструктури, очільник КМДА запевнив, що міські служби продовжують виконувати свої безпосередні обов'язки. Кличко нагадав, що його легітимність базується на волевиявленні мешканців міста, перед якими він несе пряму відповідальність.

"Люди обрали мене, і я працюю, роблю в надскладних умовах усе можливе, щоб виправдати довіру киян, — резюмував міський голова, — щоб місто функціонувало в ситуації постійних нищівних атак ворога".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мера Києва Віталія Кличка викликають у Верховну Раду, щоб він відзвітував про підготовку до опалювального сезону Києва на 2026-2027 роки.