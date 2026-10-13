Атака на місцеве самоврядування: Кличко заявляє про спроби усунути мерів

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Недилько Ксения
Київський міський голова Віталій Кличко виступив із різкою заявою, назвавши маніпулятивними та необґрунтованими закиди щодо незадовільної підготовки столиці до зимового періоду. Очільник міста переконаний, що за поширенням подібних повідомлень стоять сили, які намагаються дискредитувати муніципальну владу.
Віталій Кличко. Фото з відкритих джерел
Конфлікт навколо готовності комунального сектору до холодів спалахнув на тлі інформаційних атак. Політик наголосив, що критика інфраструктурного стану мегаполіса координується з єдиного центру.
На думку керівника столиці, ця ситуація є частиною ширшого системного тиску на регіональних лідерів по всій країні. Він вважає, що опонентів цікавить не розв'язання реальних господарських проблем, а переформатування владної вертикалі на місцях.
Попри серйозне політичне протистояння та регулярні обстріли, які створюють екстремальні умови для функціонування критичної інфраструктури, очільник КМДА запевнив, що міські служби продовжують виконувати свої безпосередні обов'язки. Кличко нагадав, що його легітимність базується на волевиявленні мешканців міста, перед якими він несе пряму відповідальність.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мера Києва Віталія Кличка викликають у Верховну Раду, щоб він відзвітував про підготовку до опалювального сезону Києва на 2026-2027 роки.