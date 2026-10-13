Атака на местное самоуправление: Кличко заявляет о попытках устранить мэров

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Недилько Ксения
Киевский городской голова Виталий Кличко выступил с резким заявлением, назвав манипулятивными и необоснованными упреки в неудовлетворительной подготовке столицы к зимнему периоду. Глава города убежден, что за распространением подобных сообщений стоят силы, пытающиеся дискредитировать муниципальные власти.
Виталий Кличко. Фото из открытых источников
Конфликт вокруг готовности коммунального сектора к холодам разразился на фоне информационных атак. Политик подчеркнул, что критика инфраструктурного состояния мегаполиса координируется из центра.
По мнению руководителя столицы, эта ситуация является частью более широкого системного давления на региональных лидеров по всей стране. Он считает, что оппонентов интересует не решение реальных хозяйственных проблем, а переформатирование вертикали властей на местах.
Несмотря на серьезные политические противостояния и регулярные обстрелы, создающие экстремальные условия для функционирования критической инфраструктуры, глава КГГА заверил, что городские службы продолжают выполнять свои непосредственные обязанности. Кличко напомнил, что его легитимность базируется на волеизъявлении жителей города, перед которыми он несет прямую ответственность.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что мэра Киева Виталия Кличко вызывают в Верховную Раду, чтобы он отчитался о подготовке к отопительному сезону Киева на 2026-2027 годы.