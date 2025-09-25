logo_ukra

BTC/USD

111715

ETH/USD

4011.98

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Жах у Харкові: що робиться у місті після російського обстрілу
commentss НОВИНИ Всі новини

Жах у Харкові: що робиться у місті після російського обстрілу

Масований удар по Харкову залишив без світла цілий район

25 вересня 2025, 10:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Близько 5 тисяч абонентів у Харкові залишаються без електропостачання, яке було припинене пізно ввечері 23 вересня внаслідок масованого обстрілу міста ворогом. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов сьогодні, 25 вересня, в ефірі національного телемарафону.

Жах у Харкові: що робиться у місті після російського обстрілу

Жах у Харкові: що робиться у місті після російського обстрілу

За його словами, російський агресор атакував безпілотниками трансформаторні підстанції. Загалом було знеструмлено 80 тис. абонентів.

"На теперішній час без світла залишаються близько 5 тис. абонентів. Роботи тривають, бо пошкодження дуже серйозні. Крім того, постраждали автівки, згоріла крамниця, пошкоджені 15 приватних будинків. Наші комунальні підприємства та "Харківобленерго" усували наслідки обстрілу вночі та увесь день. Усі контури закриті. Зараз головне завдання — відновити електропостачання для решти абонентів", — зазначив Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що для власників пошкоджених будинків були відкриті мобільні ЦНАПи, де вони могли оперативно подати заяву на отримання компенсації за програмою "єВідновлення".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 23 вересня окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкові, загалом було понад 17 "прильотів", зокрема, сильно постраждали Холодногірський та Шевченківський райони.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у м. Харків постраждав 24-річний чоловік. Ворог атакував 18 БпЛА Холодногірський та Шевченківський райони Харкова.                                                                                                                                                     



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини