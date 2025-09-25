Жах у Харкові: що робиться у місті після російського обстрілу

Близько 5 тисяч абонентів у Харкові залишаються без електропостачання, яке було припинене пізно ввечері 23 вересня внаслідок масованого обстрілу міста ворогом. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов сьогодні, 25 вересня, в ефірі національного телемарафону.

За його словами, російський агресор атакував безпілотниками трансформаторні підстанції. Загалом було знеструмлено 80 тис. абонентів.

"На теперішній час без світла залишаються близько 5 тис. абонентів. Роботи тривають, бо пошкодження дуже серйозні. Крім того, постраждали автівки, згоріла крамниця, пошкоджені 15 приватних будинків. Наші комунальні підприємства та "Харківобленерго" усували наслідки обстрілу вночі та увесь день. Усі контури закриті. Зараз головне завдання — відновити електропостачання для решти абонентів", — зазначив Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що для власників пошкоджених будинків були відкриті мобільні ЦНАПи, де вони могли оперативно подати заяву на отримання компенсації за програмою "єВідновлення".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 23 вересня окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкові, загалом було понад 17 "прильотів", зокрема, сильно постраждали Холодногірський та Шевченківський райони.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у м. Харків постраждав 24-річний чоловік. Ворог атакував 18 БпЛА Холодногірський та Шевченківський райони Харкова.