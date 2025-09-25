logo

Ужас в Харькове: что происходит в городе после российского обстрела

Массированный удар по Харькову оставил без света целый район

25 сентября 2025, 10:59
Около 5 тысяч абонентов в Харькове остаются без электроснабжения, которое было прекращено поздно вечером 23 сентября в результате массированного обстрела города врагом. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов сегодня, 25 сентября, в эфире национального телемарафона.

По его словам, российский агрессор атаковал беспилотниками трансформаторные подстанции. В общей сложности было обесточено 80 тыс. абонентов.

"В настоящее время без света остаются около 5 тыс. абонентов. Работы продолжаются, потому что повреждения очень серьезные. Кроме того, пострадали автомобили, сгорел магазин, повреждены 15 частных домов. Наши коммунальные предприятия и "Харьковоблэнерго" устраняли последствия обстрела ночью и весь день. Все контуры закрыты. Сейчас главная задача – возобновить электроснабжение для остальных абонентов", — отметил Игорь Терехов.

Также мэр сообщил, что для владельцев поврежденных домов были открыты мобильные ЦНАПы, где они могли оперативно подать заявление на получение компенсации по программе "Восстановление".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 23 сентября оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову, всего было более 17 "прилетов", в частности, сильно пострадали Холодногорский и Шевченковский районы.

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в г. Харьков пострадал 24-летний мужчина. Враг атаковал 18 БПЛА Холодногорский и Шевченковский районы Харькова.                                                                                                                                                   



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
