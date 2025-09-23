У Харкові пролунали вибухи: що відомо про “прильоти” (ОНОВЛЕНО)

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Харкові пролунало щонайменше 5 вибухів — російські війська обстрілюють місто ударними дронами.
Обстріл. Фото портал "Коментарі"
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що на місто йдуть ворожі бойові дрони. За його словами, у місті станом на 22:19 пролунало 5 вибухів.
Після першого вибуху мер міста повідомив, що за попередньою інформацією, приліт стався у Холодногірському районі.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що Харків під атакою ворожих БпЛА.
“Пролунали вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється”, — повідомив він.
Станом на 22:26 Терехов повідомив про 7 вибухів.