На харківському напрямку противник намагається розхитати лінію оборони через розширення сірої зони в районі Симинівки. Тиск йде з північного флангу, ворог працює малими групами, шукає слабкі місця й пробує зачепитися за місцевість. Закріплення нестабільне, українські підрозділи тримають вогневий контроль і не дають розгорнути повноцінні позиції. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

Ворог тисне на Харківщині та намагається «інфільтруватися»

"Між Лиманом та Вільчею, уздовж лісосмуг, фіксується поступове просування противника. Маневр типовий– спроби зайти флангом і розширити сіру зону. Водночас просування гальмується, кнури упираються у щільний вогонь і вимушені залягати, без розвитку успіху.

У районі н.п. Графське ситуація максимально напружена! Йдуть ближні зіткнення, північна та центральна частини населеного пункту перебувають у сірій зоні. Лінія фронту тут хитається, ініціатива переходить з рук у руки. Противник пробує продавити напрямок далі, з розрахунком у перспективі виходу до Верхньої Писарівки та зайняти вигідну оборону на східному березі Сіверського Дінця. Це логічний для нього крок з точки зору подальшого утримання плацдарму, але поки що це лише наміри — реалізувати їх швидко не виходить", – наголошує військовий.

За його словами, українським Силам оборони вдалося стабілізувати південний фланг Подолів, вирівняти ситуацію в центральній частині Курилівки, а також повернути контроль над позиціями північніше Піщаного на Куп’янському напрямку.

"Противник не здатен закріпитися без окопування і повноцінної оборони. Замість цього працює за схемою "інфільтрації": дрібні групи, коротка присутність, спроби видати це за контроль, бажано з відеопруфом для звітів.

Але на практиці все закінчується однаково: вогневе ураження, втрати і відкат. Куп’янський напрямок для ворога зараз більше про картинку, ніж про реальний результат.

Загалом напрямок залишається жорстким і нервовим, р*сня тисне, шукає хід, проте системного прориву немає. Наші козаки тримають ситуацію під контролем і ламають плани ще на підходах", – наголосив "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Міноборони РФ вкотре заявили, що Куп’янськ під контролем окупантів.