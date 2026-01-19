logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Ворог тисне на Харківщині та намагається «інфільтруватися»
commentss НОВИНИ Всі новини

Ворог тисне на Харківщині та намагається «інфільтруватися»

Окупант намагаються протиснути оборону на Харківщині, проте їм це мало вдається

19 січня 2026, 11:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На харківському напрямку противник намагається розхитати лінію оборони через розширення сірої зони в районі Симинівки. Тиск йде з північного флангу, ворог працює малими групами, шукає слабкі місця й пробує зачепитися за місцевість. Закріплення нестабільне, українські підрозділи тримають вогневий контроль і не дають розгорнути повноцінні позиції. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

Ворог тисне на Харківщині та намагається «інфільтруватися»

Ворог тисне на Харківщині та намагається «інфільтруватися»

"Між Лиманом та Вільчею, уздовж лісосмуг, фіксується поступове просування противника. Маневр типовий– спроби зайти флангом і розширити сіру зону. Водночас просування гальмується, кнури упираються у щільний вогонь і вимушені залягати, без розвитку успіху.

У районі н.п. Графське ситуація максимально напружена! Йдуть ближні зіткнення, північна та центральна частини населеного пункту перебувають у сірій зоні. Лінія фронту тут хитається, ініціатива переходить з рук у руки. Противник пробує продавити напрямок далі, з розрахунком у перспективі виходу до Верхньої Писарівки та зайняти вигідну оборону на східному березі Сіверського Дінця. Це логічний для нього крок з точки зору подальшого утримання плацдарму, але поки що це лише наміри — реалізувати їх швидко не виходить", – наголошує військовий.

За його словами, українським Силам оборони вдалося стабілізувати південний фланг Подолів, вирівняти ситуацію в центральній частині Курилівки, а також повернути контроль над позиціями північніше Піщаного на Куп’янському напрямку.

"Противник не здатен закріпитися без окопування і повноцінної оборони. Замість цього працює за схемою "інфільтрації": дрібні групи, коротка присутність, спроби видати це за контроль, бажано з відеопруфом для звітів.

Але на практиці все закінчується однаково: вогневе ураження, втрати і відкат. Куп’янський напрямок для ворога зараз більше про картинку, ніж про реальний результат.

Загалом напрямок залишається жорстким і нервовим, р*сня тисне, шукає хід, проте системного прориву немає. Наші козаки тримають ситуацію під контролем і ламають плани ще на підходах", – наголосив "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Міноборони РФ вкотре заявили, що Куп’янськ під контролем окупантів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини