Міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов знову зробив заяви про окупацію міста Куп'янськ у Харківській області та ще низку населених пунктів.

Про це він сказав під час наради на пункті управління угруповання військ "Захід", де заслухав доповіді командування про поточну обстановку, дії військ на лінії бойового зіткнення в зонах відповідальності та характер дій противника.

Командувач угрупуванням "Захід" генерал-полковник Сергій Кузовлєв доповів Білоусову, що окупаційні війська продовжують вести активні наступальні дії на всіх чотирьох напрямках із загальним фронтом понад 320 кілометрів.

"У грудні військами угруповання звільнено (окуповано – ред.) шість населених пунктів – Кучерівка, Подоли, Курилівка, Новоплатонівка, Богуславка, Діброва та понад 155 квадратних кілометрів територій. Ще в 10 населених пунктах зараз ведуться бойові дії", – доповів Кузовлєв.

Заслухавши командувача угрупуванням, Міністр оборони РФ уточнив ситуацію в районі міста Куп'янська.

"Загалом, я так розумію, що Куп'янськ зараз перебуває в режимі зачистки?" — Запитав російському вояку Андрій Білоусов.

Кузовлєв доповів, що всі райони міста нібито перебувають під контролем російських військ, незважаючи на безуспішні спроби прориву в Куп'янськ, які роблять українські війська.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що пошуково-ударне угруповання "Хартія" встановило контроль над будівлею міської ради Куп'янська. Одночасно пошуково-ударне угруповання "Хартія" та тактичне угруповання "Куп'янськ" завершують зачистку міста, яке було деблоковано під час успішної операції під керівництвом командування 2-го корпусу Національної гвардії України.