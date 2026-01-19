На харьковском направлении противник пытается расшатать линию обороны из-за расширения серой зоны в районе Симиновки. Давление идет с северного фланга, враг работает малыми группами, ищет слабые места и пытается зацепиться за местность. Закрепление нестабильно, украинские подразделения держат огневой контроль и не дают развернуть полноценные позиции. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Враг давит на Харьковщине и пытается «инфильтрироваться»

"Между Лиманом и Вильчей, вдоль лесополос, фиксируется постепенное продвижение противника. Маневр типичный – попытки зайти по флангу и расширить серую зону. В то же время продвижение тормозится, хряки упираются в плотный огонь и вынуждены залегать, без развития успеха.

В районе н.п. Графское ситуация очень напряженная! Идут близкие столкновения, северная и центральная части населенного пункта находятся в серой зоне. Линия фронта здесь шатается, инициатива переходит из рук в руки. Противник пытается продавить направление дальше, с расчетом в перспективе выхода в Верхнюю Писаревку и занять выгодную оборону на восточном берегу Северского Донца. Это логичный для него шаг с точки зрения дальнейшего удержания плацдарма, но пока это лишь намерения – реализовать их быстро не получается", – отмечает военный.

По его словам, украинским Силам обороны удалось стабилизировать южный фланг Подолов, выровнять ситуацию в центральной части Куриловки, а также вернуть контроль над позициями севернее Песчаного на Купянском направлении.

"Противник не способен закрепиться без окопы и полноценной обороны. Вместо этого работает по схеме инфильтрации: мелкие группы, короткое присутствие, попытки выдать это за контроль, желательно с видеопруфом для отчетов.

Но на практике все заканчивается одинаково: огневое поражение, урон и откат. Купянское направление для врага сейчас больше о картинке, чем о реальном результате.

В общем направление остается жестким и нервным, р*сня давит, ищет ход, однако системного прорыва нет. Наши казаки держат ситуацию под контролем и ломают планы еще на подходах", – подчеркнул Мучной.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Минобороны РФ в очередной раз заявили, что Купянск под контролем оккупантов.