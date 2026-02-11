Міський голова Харкова Ігор Терехов публічно звернувся до керівництва ПСЕ "Укренерго" та міністра енергетики Дениса Шмигаля з вимогою переглянути критичну ситуацію в енергосистемі міста. За словами мера, умови, у яких опинився Харків, є "значно жорсткішими" порівняно з іншими регіонами через постійні атаки та прифронтовий статус.

«Відключення по 15–19 годин — неприйнятні»: Ігор Терехов висунув вимоги до «Укренерго» та уряду

Очільник міста наголосив, що після обстрілів 3 лютого сотні будинків залишилися без опалення, а обіцянки обмежити знеструмлення чотирма годинами не виконуються. "Відключення електроенергії по 15–19 годин на добу — неприйнятні для Харкова", — заявив Терехов, підкресливши, що для міста це питання виживання, оскільки тривала відсутність світла зупиняє насоси та створює "ризики для систем водо- й теплопостачання".

Мер акцентував, що терпіння людей має межі: "Витримка людей не може ставати універсальним ресурсом для безкінечних експериментів із графіками". Він переконаний, що "прифронтові міста потребують особливого, пріоритетного підходу до енергозабезпечення".

У своєму зверненні Ігор Терехов висунув три ключові вимоги:

"перегляд тривалості та принципів застосування графіків відключень для Харкова";

максимальне скорочення часу перебування без світла;

"публічне й чесне пояснення людям логіки ухвалених рішень".

За словами мера, комунальні служби працюють цілодобово, щоб утримувати інфраструктуру, проте місто має право розраховувати на "таку ж відповідальність у відповідь" від центральної влади та енергетиків. "Я — на боці харків’ян", — резюмував він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через постійні ворожі обстріли на Харківщині ухвалили рішення про "визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня". Про це стало відомо за підсумками засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.