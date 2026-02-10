logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Енергетична криза на Харківщині: ситуацію в області офіційно визнали надзвичайною
commentss НОВИНИ Всі новини

Енергетична криза на Харківщині: ситуацію в області офіційно визнали надзвичайною

До 300 тисяч грн на генератори: жителі прифронтової Харківщини зможуть отримати держдопомогу через «Дію»

10 лютого 2026, 22:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Через постійні ворожі обстріли на Харківщині ухвалили рішення про "визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня". Про це стало відомо за підсумками засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Енергетична криза на Харківщині: ситуацію в області офіційно визнали надзвичайною

Енергетична криза на Харківщині: Ситуацію в області офіційно визнали надзвичайною

З огляду на складні умови, обласна влада ініціює звернення до Кабінету Міністрів щодо долучення регіону до урядового проєкту "СвітлоДім". Ця програма дозволяє жителям прифронтових територій "залучати додаткові фінансові ресурси для підвищення рівня енергетичної стійкості" багатоквартирних будинків.

Згідно з умовами проєкту:                                                                                          

Держава надає допомогу "від 100 до 300 тисяч грн" для ОСББ, кооперативів та управителів будинків будь-якої форми власності.

Отримані "кошти можна витратити на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів" та іншого необхідного обладнання.

Механізм подачі максимально спрощений — "подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію".

Ці кроки спрямовані на забезпечення "безперебійного функціонування ключових систем життєзабезпечення" в умовах енергетичних викликів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що північну частину харківської кільцевої дороги планують повністю закрити антидроновими сітками. У Службі відновлення і розвитку інфраструктури Харківської області прогнозують, що за умови стабільного фінансування та сприятливої безпекової ситуації роботи завершать протягом місяця, передає Суспільне.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини