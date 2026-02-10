Через постійні ворожі обстріли на Харківщині ухвалили рішення про "визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня". Про це стало відомо за підсумками засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Енергетична криза на Харківщині: Ситуацію в області офіційно визнали надзвичайною

З огляду на складні умови, обласна влада ініціює звернення до Кабінету Міністрів щодо долучення регіону до урядового проєкту "СвітлоДім". Ця програма дозволяє жителям прифронтових територій "залучати додаткові фінансові ресурси для підвищення рівня енергетичної стійкості" багатоквартирних будинків.

Згідно з умовами проєкту:

Держава надає допомогу "від 100 до 300 тисяч грн" для ОСББ, кооперативів та управителів будинків будь-якої форми власності.

Отримані "кошти можна витратити на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів" та іншого необхідного обладнання.

Механізм подачі максимально спрощений — "подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через Дію".

Ці кроки спрямовані на забезпечення "безперебійного функціонування ключових систем життєзабезпечення" в умовах енергетичних викликів.

