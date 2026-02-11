Мэр Харькова Игорь Терехов публично обратился к руководству ПСЭ "Укрэнерго" и министру энергетки Денису Шмыгалю с требованием пересмотреть критическую ситуацию в энергосистеме города. По словам мэра, условия, в которых оказался Харьков, значительно "жестче" по сравнению с другими регионами из-за постоянных атак и прифронтового статуса.

«Отключения по 15–19 часов — неприемлемы»: Игорь Терехов выдвинул требования к «Укрэнерго» и правительству

Глава города подчеркнул, что после обстрелов 3 февраля сотни домов остались без отопления, а обещания ограничить обесточивание четырьмя часами не выполняются. "Отключения электроэнергии по 15–19 часов в сутки — неприемлемы для Харькова", — заявил Терехов, подчеркнув, что для города это вопрос выживания, поскольку длительное отсутствие света останавливает насосы и создает "риски для систем водо- и теплоснабжения".

Мэр акцентировал, что терпение людей имеет предел: "Выдержка людей не может становиться универсальным ресурсом для бесконечных экспериментов с графиками". Он убежден, что "прифронтовые города нуждаются в особом, приоритетном подходе к энергообеспечению".

В своем обращении Игорь Терехов выдвинул три ключевых требования:

"пересмотр продолжительности и принципов применения графиков отключений для Харькова";

максимальное сокращение времени пребывания без света;

"публичное и честное объяснение людям логики принятых решений".

По словам мэра, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы удерживать инфраструктуру, однако город имеет право рассчитывать на "такую же ответственность в ответ" от центральной власти и энергетиков. "Я – на стороне харьковчан", – резюмировал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за постоянных вражеских обстрелов на Харьковщине приняли решение о "признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковщины, чрезвычайной ситуацией регионального уровня". Об этом стало известно по итогам заседания региональной комиссии по ТЕБ и ЧС.