Від Харкова до Франківська: куди переїжджають жителі Харківщини, які втратили майно через війну

Програма "єВідновлення" продовжує забезпечувати житлом мешканців Харківської області, чия нерухомість була знищена внаслідок бойових дій. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у 42 громадах регіону комісії вже затвердили майже 10 тисяч житлових сертифікатів.

Загальна сума сформованої допомоги сягнула понад 13,2 мільярда гривень. На сьогодні жителі області вже встигли придбати 5 293 об’єкти нерухомості, серед яких переважна більшість — квартири (4 427 одиниць) та приватні будинки (866 одиниць).

"Вартість придбаного майна перевищує 10,6 мільярда гривень, з яких 8,6 мільярда оплачено коштом програми", — деталізував Олег Синєгубов.

Наразі по всій області використано вже понад 7,6 тисячі сертифікатів. Більшість людей обирають для подальшого життя рідний регіон, зокрема Харків, Балаклійську та Ізюмську громади. Водночас частина отримувачів компенсацій вирішила придбати нерухомість у Київській, Полтавській або Івано-Франківській областях.

За словами очільника ОВА, робота профільних комісій триває, щоб кожен, хто втратив дім, зміг отримати належну підтримку від держави.

