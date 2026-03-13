Подорожчання пального: що буде у Харкові з безкоштовним проїздом у транспорті

У Харкові докладуть зусиль, щоб зберегти можливість безкоштовного користування громадським транспортом. Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Громадський транспорт у Харкові

Попри зростання цін на пальне, керівник ОВА наголосив на важливості соціальної підтримки жителів прифронтової зони. За його словами, створення гідних умов для життя є пріоритетом.

"Ми будемо намагатися зберегти безкоштовний проїзд у Харкові. Важливо підтримувати людей, які залишаються у прифронтовому регіоні, попри всі складнощі з енергоносіями та пальним", — підкреслив Олег Синєгубов.

Водночас він зауважив, що остаточний вердикт щодо вартості проїзду та тарифної політики має винести міська рада Харкова.

Окрім транспортного питання, Синєгубов розповів про активну підготовку області до майбутньої зими. В регіоні впроваджують стратегічні проєкти для посилення гуманітарної безпеки, серед яких — зведення лікарень у підземних укриттях та зміцнення енергосистеми.

