logo

BTC/USD

70993

ETH/USD

2097.89

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков От Харькова до Франковска: куда переезжают жители Харьковщины, потерявшие имущество из-за войны
commentss НОВОСТИ Все новости

От Харькова до Франковска: куда переезжают жители Харьковщины, потерявшие имущество из-за войны

Более 5 тысяч семей Харьковщины уже приобрели новые дома вместо разрушенных: отчет по программе «еВосстановление»

13 марта 2026, 20:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Программа "еВосстановление" продолжает обеспечивать жильем жителей Харьковской области, чья недвижимость была уничтожена в результате боевых действий. Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, в 42 громадах региона комиссии уже утвердили около 10 тысяч жилищных сертификатов.

Жилищный сертификат. Фото из открытых источников

Общая сумма сложившейся помощи составила более 13,2 миллиарда гривен. На сегодняшний день жители области уже успели приобрести 5 293 объекта недвижимости, среди которых подавляющее большинство — квартиры (4 427 единиц) и частные дома (866 единиц).

"Стоимость приобретенного имущества превышает 10,6 миллиарда гривен, из которых 8,6 миллиарда оплачено на средства программы", — детализировал Олег Синегубов.

В настоящее время по всей области использовано уже более 7,6 тысяч сертификатов. Большинство людей выбирают для дальнейшей жизни родной регион, в частности, Харьков, Балаклейскую и Изюмскую громады. В то же время, часть получателей компенсаций решила приобрести недвижимость в Киевской, Полтавской или Ивано-Франковской областях.

По словам главы ОВА, работа профильных комиссий продолжается, чтобы каждый потерявший дом смог получить надлежащую поддержку от государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове приложат усилия, чтобы сохранить возможность бесплатного пользования общественным транспортом. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Несмотря на рост цен на горючее, руководитель ОВА отметил важность социальной поддержки жителей прифронтовой зоны. По его словам, создание достойных условий для жизни является приоритетом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости