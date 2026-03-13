От Харькова до Франковска: куда переезжают жители Харьковщины, потерявшие имущество из-за войны

Программа "еВосстановление" продолжает обеспечивать жильем жителей Харьковской области, чья недвижимость была уничтожена в результате боевых действий. Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, в 42 громадах региона комиссии уже утвердили около 10 тысяч жилищных сертификатов.

Жилищный сертификат. Фото из открытых источников

Общая сумма сложившейся помощи составила более 13,2 миллиарда гривен. На сегодняшний день жители области уже успели приобрести 5 293 объекта недвижимости, среди которых подавляющее большинство — квартиры (4 427 единиц) и частные дома (866 единиц).

"Стоимость приобретенного имущества превышает 10,6 миллиарда гривен, из которых 8,6 миллиарда оплачено на средства программы", — детализировал Олег Синегубов.

В настоящее время по всей области использовано уже более 7,6 тысяч сертификатов. Большинство людей выбирают для дальнейшей жизни родной регион, в частности, Харьков, Балаклейскую и Изюмскую громады. В то же время, часть получателей компенсаций решила приобрести недвижимость в Киевской, Полтавской или Ивано-Франковской областях.

По словам главы ОВА, работа профильных комиссий продолжается, чтобы каждый потерявший дом смог получить надлежащую поддержку от государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове приложат усилия, чтобы сохранить возможность бесплатного пользования общественным транспортом. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Несмотря на рост цен на горючее, руководитель ОВА отметил важность социальной поддержки жителей прифронтовой зоны. По его словам, создание достойных условий для жизни является приоритетом.