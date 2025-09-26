Вибухи у Харкові: що відомо про влучання (ОНОВЛЕНО)

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Росія знову обстрілює Харків. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання.
Харків. Фото портал "Коментарі"
Ігор Терехов уточнив, що підтверджено удар по Київському району, по даху одного з торгівельних центрів. За словами Харківського міського голови, на щастя обійшлося без жертв.
Однак відомо про постраждалих.
"За уточненою інформацією — є двоє постраждалих. Медики надають їм допомогу", — повідомив Терехов.
Також, за словами Харківського міського голоси Терехова, надійшли дані про ще одну людину, яка постраждала внаслідок обстрілу торговельного центру.
Станом на 18:16 мер Харкова повідомив, що внаслідок обстрілу постраждало четверо людей.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ввечері 23 вересня у Харкові пролунало до 20 вибухів. Ворог завдав масованого удару дронами. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, під ворожим ударом опинився Шевченківський та Холодногірський райони. Через обстріл у місті виникли проблеми зі світлом та водою.
Зазначимо: Росія адаптує ракетно-дронові атаки таким чином, щоб перевантажити протиповітряну оборону та вразити об'єкт нападу. Для цього концентрують увагу на одному чи декількох об'єктах одночасно. Масовані удари дронами виснажують ППО перед головним ударом — так схарактеризував нову тактику росіян військовий аналітик Владислав Селезньов За його словами, російські війська адаптують свої атаки, поєднуючи дрони й ракети для знищення конкретних цілей.