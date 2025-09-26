logo_ukra

Головна Новини Регіони Харків Вибухи у Харкові: що відомо про влучання (ОНОВЛЕНО)
НОВИНИ

Вибухи у Харкові: що відомо про влучання (ОНОВЛЕНО)

У Харкові “приліт” ворожого дрона

26 вересня 2025, 18:26
Автор:
Кречмаровская Наталия

Росія знову обстрілює Харків. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання. 

Вибухи у Харкові: що відомо про влучання (ОНОВЛЕНО)

Харків. Фото портал "Коментарі"

“У Харкові приліт ворожого БПЛА. Попередньо — у Київському районі. Попередньо — “молнія”. Уточнюємо інформацію”, — повідомив мер Харкова. 

Ігор Терехов уточнив, що підтверджено удар по Київському району, по даху одного з торгівельних центрів. За словами Харківського міського голови, на щастя обійшлося без жертв.

Однак відомо про постраждалих. 

"За уточненою інформацією — є двоє постраждалих. Медики надають їм допомогу", — повідомив Терехов.

Також, за словами Харківського міського голоси Терехова, надійшли дані про ще одну людину, яка постраждала внаслідок обстрілу торговельного центру.

“Також внаслідок обстрілу було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами — за попередньою інформацією, постраждалих серед них немає”, — повідомив Терехов.

Станом на 18:16 мер Харкова повідомив, що внаслідок обстрілу постраждало четверо людей.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ввечері 23 вересня у Харкові пролунало до 20 вибухів. Ворог завдав масованого удару дронами. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, під ворожим ударом опинився Шевченківський та Холодногірський райони. Через обстріл у місті виникли проблеми зі світлом та водою.

Зазначимо: Росія адаптує ракетно-дронові атаки таким чином, щоб перевантажити протиповітряну оборону та вразити об'єкт нападу. Для цього концентрують увагу на одному чи декількох об'єктах одночасно.  Масовані удари дронами виснажують ППО перед головним ударом — так схарактеризував нову тактику росіян військовий аналітик Владислав Селезньов За його словами, російські війська адаптують свої атаки, поєднуючи дрони й ракети для знищення конкретних цілей.



