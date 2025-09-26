Взрывы в Харькове: что известно о попадании (ОБНОВЛЕНО)

Россия снова обстреливает Харьков. Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о попадании.

Харьков. Фото портал "Комментарии"

"В Харькове прилет вражеского БПЛА. Предварительно – в Киевском районе. Предварительно – "молния". Уточняем информацию", — сообщил мэр Харькова.

Игорь Терехов уточнил, что подтвержден удар по Киевскому району по крыше одного из торговых центров. По словам Харьковского городского головы, по счастью обошлось без жертв.

Однако известно о пострадавших.

"По уточненной информации – есть двое пострадавших. Медики оказывают им помощь", — сообщил Терехов.

Также, по словам Харьковского городского голоса Терехова, поступили данные о еще одном человеке, пострадавшем в результате обстрела торгового центра.

"Также в результате обстрела был поврежден муниципальный автобус с пассажирами — по предварительной информации, пострадавших среди них нет", — сообщил Терехов.

По состоянию на 18:16 мэр Харькова сообщил, что в результате обстрела пострадали четыре человека.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вечером 23 сентября в Харькове прозвучало до 20 взрывов. Враг нанес массированный удар дронами. По данным начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, под вражеским ударом оказался Шевченковский и Холодногорский районы. Из-за обстрела в городе возникли проблемы со светом и водой.

Россия адаптирует ракетно-дроновые атаки таким образом, чтобы перегрузить противовоздушную оборону и поразить объект нападения. Для этого концентрируют внимание на одном или нескольких объектах одновременно. Массированные удары дронами истощают ПВО перед главным ударом — так охарактеризовал новую тактику россиян военный аналитик Владислав Селезнев. По его словам, российские войска адаптируют свои атаки, совмещая дроны и ракеты для уничтожения конкретных целей.