Вибух у Харкові: місто знову під ударом російських безпілотників (ОНОВЛЕНО)

26 жовтня у Харкові знову пролунали вибухи після атаки Росії. Міський голова Ігор Терехов повідомив про удар російського безпілотника по місту. Подробиці інциденту наразі уточнюються, однак відомо, що
Вибух у Харкові. Фото ілюстративне
Мер Харкова Ігор Терехов о 12:36 повідомив про вибух у місті.
Через три години Терехов опублікував нове повідомлення, де розповів деталі атаки РФ на місто. За його словами, удар прийшовся на промзону, проте не завдав наслідків.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 24 жовтня у Харкові пролунало щонайменше п’ять вибухів. Тоді російська армія застосувала керовані авіаційні бомби. Вибуховими хвилями було пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Також "Коментарі" писали, що 22 жовтня, окупанти влучили у дитячий садок, де перебували діти. Тоді вдалося уникнути масових жертв, однак кілька людей зазнали поранень.