Вибух у Харкові: місто знову під ударом російських безпілотників (ОНОВЛЕНО)
Вибух у Харкові: місто знову під ударом російських безпілотників (ОНОВЛЕНО)

26 жовтня у Харкові пролунав вибух - російський безпілотник вдарив по місту. Мер Ігор Терехов повідомив подробиці.

26 жовтня 2025, 15:38 comments1189
Автор:
Slava Kot

26 жовтня у Харкові знову пролунали вибухи після атаки Росії. Міський голова Ігор Терехов повідомив про удар російського безпілотника по місту. Подробиці інциденту наразі уточнюються, однак відомо, що 

Вибух у Харкові: місто знову під ударом російських безпілотників (ОНОВЛЕНО)

Вибух у Харкові. Фото ілюстративне

Мер Харкова Ігор Терехов о 12:36 повідомив про вибух у місті.

"Попередньо по місту завдано удар ворожим безпілотником. Подробиці з’ясовуємо", — написав Терехов.

Через три години Терехов опублікував нове повідомлення, де розповів деталі атаки РФ на місто. За його словами, удар прийшовся на промзону, проте не завдав наслідків.

"Місце удару — у промзоні Слобідського району. Без наслідків та постраждалих. Станом на зараз над містом фіксуються ворожі "молнії", які можуть переносити на собі ударні FPV-дрони. Будьте обережні!", — додав Терехов.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 24 жовтня у Харкові пролунало щонайменше п’ять вибухів. Тоді російська армія застосувала керовані авіаційні бомби. Вибуховими хвилями було пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Також "Коментарі" писали, що 22 жовтня, окупанти влучили у дитячий садок, де перебували діти. Тоді вдалося уникнути масових жертв, однак кілька людей зазнали поранень.




Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3186
