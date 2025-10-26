Взрыв в Харькове: город снова под ударом российских беспилотников (ОБНОВЛЕНО)

26 октября в Харькове снова раздались взрывы после атаки России. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударе российского беспилотника по городу. Подробности инцидента пока уточняются, однако известно, что

Взрыв в Харькове. Фото иллюстративное

Мэр Харькова Игорь Терехов в 12.36 сообщил о взрыве в городе.

"Предварительно по городу нанесен удар вражеским беспилотником. Подробности выясняем", — написал Терехов.

Через три часа Терехов опубликовал новое сообщение, в котором рассказал детали атаки РФ на город. По его словам, удар пришелся на промзону, однако не нанес последствий.

"Место удара — в промзоне Слободского района. Без последствий и пострадавших. На сегодня над городом фиксируются вражеские "молнии", которые могут переносить на себе ударные FPV-дроны. Будьте осторожны!", — добавил Терехов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 24 октября в Харькове раздалось по меньшей мере пять взрывов. Тогда русская армия применила управляемые авиационные бомбы. Взрывными волнами были повреждены жилые дома и инфраструктура.

Также "Комментарии" писали, что 22 октября, оккупанты попали в детский сад, где находились дети. Тогда удалось избежать массовых жертв, однако несколько человек получили ранения.



